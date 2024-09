Villa Panza ha ospitato il tour dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Ha fatto tappa anche a Varese il tour itinerante dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei capoluoghi lombardi, dopo le sedute già tenutesi a Brescia, Bergamo e Monza.

Lunedì 30 settembre la riunione si è svolta a Villa Panza, uno dei gioielli artistici di Varese, dove il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, insieme ai Vice Presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e ai Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella, ha incontrato il Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico.

Al termine dei lavori, si è tenuto un punto stampa cui hanno partecipato anche quasi tutti i consiglieri regionali del territorio: erano presenti infatti Giuseppe Licata, Samuele Astuti, Emanuele Monti, Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi.

Durante l’incontro con la stampa, il presidente Federico Romani ha tracciato un bilancio dell’attività del Consiglio regionale in quest’ultimo anno: «Ad oggi, abbiamo approvato 15 leggi, tra cui quella sullo psicologo di base, la riduzione del consumo di suolo, i soccorritori e il nuovo piano cave». Romani ha poi sottolineato l’intenso lavoro portato avanti dall’Assemblea: “Nei primi sei mesi dell’anno, abbiamo discusso 9 proposte di atto amministrativo, approvato 49 mozioni e deliberato in totale 375 provvedimenti».

Con riferimento al bilancio, il presidente ha poi sottolineato che «Nei prossimi mesi cominceremo la discussione del bilancio regionale, che culminerà nelle sedute del 17, 18 e 19 dicembre». Romani ha anche ricordato l’impegno dell’Ufficio di Presidenza nelle attività delle commissioni: «Abbiamo svolto 145 audizioni coinvolgendo 520 soggetti, e istituito una commissione ad hoc per le politiche sociali». Inoltre: «Siamo tra le assemblee regionali più virtuose: la nostra attività ha un costo giornaliero di 2,42 euro per cittadino, meno di due caffè».

Giacomo Cosentino, vice presidente del Consiglio e espressione del territorio, ha voluto omaggiare Villa Panza: «E’ un patrimonio varesino che rappresenta al meglio il nostro territorio, nonostante sia una proprietà privata. Ringraziamo chi l’ha messa a disposizione della collettività». Cosentino ha poi sottolineato l’impegno concreto per Varese svolto in consiglio Regionale: «Stiamo lavorando molto per il territorio: tra le attività portate avanti c’è il risanamento del lago di Varese, il finanziamento della pista ciclopedonale della Valganna, il contributo per la realizzazione del nuovo canile di Varese, il finanziamento delle sale operatorie dell’ospedale di Luino e del day hospital oncologico del Circolo».

Nella seduta del 30 settembre sono state approvate diverse concessioni di patrocinio: «In particolare, nella mattina abbiamo approvato per il vostro territorio un evento Aido che si svolgerà a Busto Arsizio il 16 novembre e il Premio Anemos che si terrà a Maccagno con Pino e Veddasca sempre il 16 novembre – Ha spiegato Romani – Una attività che aiuta tante associazioni a perseguire il loro obiettivi».

La mattinata si è conclusa per gli ospiti con una visita guidata alla Collezione Panza (foto sopra), uno dei centri d’arte contemporanea più noti al mondo.