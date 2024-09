“Visioni Future”, il contest per l’audiovisivo del Busto Arsizio Film Festival

Arriva il contest “Visioni Future” : è una delle novità 2024, quella che apre il festival Baff (Busto Arsizio Film Festival) verso il mercato dell’audiovisivo per rafforzare il dialogo tra le realtà formative del settore e i giovani professionisti di domani con l’obiettivo di creare un ponte verso il mondo lavorativo a cui si rivolgono.

Da queste premesse è nato Visioni Future: un contest rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole e accademie di cinema, ideato dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni che svolge attività formativa a livello nazionale ed è tra gli organizzatori storici del Baff – B.A. Film Festival. Una grande opportunità per i giovani a livello didattico e formativo. A partire dal contest, organizzato in collaborazione con Milano Film Network, sono stati selezionati dieci cortometraggi provenienti da tutta Italia e non solo, entrati a far parte del programma ufficiale del Festival che saranno proiettati in due occasioni: martedì 1 e mercoledì 2 ottobre alle 14.00 presso l’Istituto Michelangelo Antonioni.

I dieci autori dei corti selezionati avranno l’occasione di partecipare a un workshop di tre giorni curato dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni in collaborazione con Milano Film Network durante la settimana del BAFF. L’obiettivo del workshop è supportare i giovani talenti nel loro percorso verso l’avviamento professionale, fornendo strumenti e conoscenze indispensabili per emergere nel mondo del cinema e dell’audiovisivo.

«Una grande opportunità per i giovani – dice Marco Crepaldi, Ad dell’Istituto Antonioni e direttore organizzativo del BAFF – volta a rafforzare in modo professionalizzante la didattica, che unisce le diverse anime cinematografiche che formano e caratterizzano il sistema cinema di Busto Arsizio, ovvero, quella formativa con l’Istituto Antonioni in dialogo con quelle della promozione, dell’industria e della diffusione della cultura audiovisiva chiara espressione del festival cinematografico».

Visioni Future è anche un’importante occasione di networking per i giovani aspiranti registi e autori. Tra gli appuntamenti del workshop è previsto un incontro con decisionmakers del mondo del cinema e dell’audiovisivo, programmatori di festival, registi, autori, produttori e distributori.

Un’opportunità che prevede la presenza al BAFF di un qualificato pubblico di professionisti, e che si presenta come un’apertura verso il mondo del lavoro offerta ai giovani nell’ambito del festival. Tra i decision-makers presenti al BAFF anche rappresentanti di: I Wonder Pictures, Indyca, EDI, Rai Cinema, Cinecittà, Lab80, Tekla, Pachira Mir, Jumpcut, Redibis, Lumenfilm, Amarena film, LFC, Altara Film, Roadmovie. Il BAFF – B.A. Film Festival – diretto da Giulio Sangiorgio, è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e il supporto dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.