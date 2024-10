A Brinzio torna la tradizionale castagnata Alpina

Un weekend unico nel suo genere, solidarietà e tradizione culinaria al parco Comunale Tonino Piccinelli per sabato 12 e domenica 13 ottobre

Il Gruppo Alpini di Brinzio vi invita, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, alla tradizionale Castagnata Alpina presso l’area feste del Parco Comunale Tonino Piccinelli di Brinzio (VA). Un weekend unico nel suo genere, solidarietà e tradizione culinaria Alpina, caratterizzeranno il weekend brinziese.

L’evento sarà imperniato sulla presentazione dell’iniziativa “Panettone e Pandoro dell’Alpino 2024”, attività solidale della Sezione A.N.A. rivolta a enti, associazioni e realtà ad indirizzo sociale del nostro territorio , senza dimenticare l’unita di Protezione Civile sezionale.

Oltre agli obiettivi previsti per questo anno saranno condivisi quelli raggiunti negli scorsi avendo inoltre la possibilità di acquistare la nuova versione che sarà disponibile durante i giorni della castagnata. Aiuta gli Alpini ad Aiutare!

Le Penne Nere di Brinzio sono sempre in prima linea con le proprie tradizioni, solidarietà, cultura Alpina, sport e nelle emergenze tramite i propri volontari inquadrati nella Unità di protezione civile della Sezione ANA di Varese. Vi aspettiamo anche in caso di maltempo, sono disponibili posti al coperto: gli Alpini, non si fermano mai!

Visita la nostra pagina FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61563162493592 e partecipa

all’evento!