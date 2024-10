A Cassano Magnago è pronto il nuovo campo da basket 3 contro 3

A Cassano Magnago da oggi si gioca a basket 3 contro 3, grazie al nuovo campo dedicato, realizzato dal Comune in via Tagliamento, a pochi passi dal Parco di Città.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il giorno domenica 27 ottobre alle ore 14:30, ma il campo è già utilizzabile.

«In questi anni abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo accolto i loro desideri, fatto nostre le loro esigenze» dicono il sindaco Pietro Ottaviani e gli assessori Luisa Savogin (sport) e Rocco Dabraio (lavori pubblici). «Con un intenso lavoro di squadra abbiamo reperito e stanziato i fondi necessari. E il risultato è l’opera che verrà finalmente affidata alla cittadinanza».

«Il campo da basket restituisce alla città un’area altrimenti poco vissuta e darà la possibilità di svolgere una sana attività fisica a chiunque ne abbia voglia, in qualsiasi momento, senza bisogno di abbonamenti o prenotazioni. Si trova lungo la pista ciclabile da poco realizzata, dunque risulta raggiungibile in modo semplice e sicuro. Accanto ad esso sono stati sostituiti anche alcuni giochi per bambini. Tutto questo rende l’area un luogo facilmente accessibile, dove soprattutto i più giovani potranno incontrarsi e socializzare. Ci auguriamo diventi un luogo frequentato da tanti e che i nostri cittadini ne facciano buon uso e, soprattutto, che abbiano cura di questo piccolo gioiello».

Ad occuparsi della costruzione del campo è stata l’azienda Aug Arredi Urbani e Giochi srl di Trento, l’importo complessivo dell’opera è di 70.000 euro, interamente finanziato con fondi propri. «Cogliamo anche l’occasione per ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici ed in particolare la Geom. Materrese e la Geom. Viotto che hanno seguito i lavori di realizzazione dell’opera e gli operai del comune, coadiuvati dal geom. Daniele, che hanno seguito le opere di finitura».

All’inaugurazione del 27 ottobre saranno invitati la Asd Basket Cassano Magnago e la Asd Gs Ens Varese, che organizzeranno dei mini-incontri di basket 3vs3.