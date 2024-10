A Cavaria Zeni nega scontri con la dimissionaria Scaltritti. “Cercava un pretesto”

Le dimissioni dell’assessora Irene Scaltritti sono state – in sostanza – un fulmine a ciel sereno, sostiene il sindaco di Cavaria con Premezzo Franco Zeni. Che ora valuta se procedere a nominare un sostituto (anzi: una sostituta) o andare avanti con un assessore in meno.

«Martedì sera abbiamo fatto giunta, mi sono svegliato la mattina dopo con la sua mail di dimissioni» dice il sindaco. «Io non ho mai avuto alcuni scontro con lei, non abbiamo neppure avuto confronti in tempi recenti, si faceva vedere in giunta o in consiglio. L’abbiamo vista poco, diciamo. Credo che sia una sua scelta personale: credo che non avesse più voglia di lavorare e non sapendo come uscirne ha cercato un pretesto, mi ha usato come capro espiatorio, Ma io ho le spalle larghe».

Insomma, che ci fossero o meno attriti recenti, è evidente che non c’è più grande sintonia.

E adesso?

Il sindaco ha dato la delega allo Sport è già passata al vicesindaco Diego Bonutto e si è tenuto quella alle Pubbliche Relazioni. A questo punto resta da affidare solo la delega alla Cultura, «che in un paese come il nostro vuol dire occuparsi di una decina di iniziative all’anno».

Ed è per questo che il sindaco valuta di riassegnarla, «potrei andare avanti anche con tre assessori», evitando di nominare un sostituto. Se anche procedesse a nominare una nuova assessora (donna perché così impone la norma sulla parità di genere nell’esecutivo comunale) in ogni caso dice: «nessun rimpasto», si inserirebbe un altro nome nella squadra senza toccare gli equilibri di giunta. A quel punto probabilmente si tratterebbe di un nome della Lega, in sostituzione di Scaltritti, che è iscritta.