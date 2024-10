Cavaria con Premezzo, Irene Scaltritti si dimette. “Incompatibilità con il sindaco”

A Cavaria con Premezzo si dimette Irene Scaltritti, la delegata del sindaco Franco Zeni a cultura e sport in Comune, che si occupava anche di comunicazione degli eventi e appuntamenti dell’amministrazione e – più in generale – del paese.

Una rottura che è quasi più personale, che politica: «Con immenso dispiacere desidero comunicarvi la mia decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Assessore e Consigliere Comunale» scrive Scaltritti, che rinuncia appunto anche al posto in consiglio (era la più votata alle ultime elezioni).

«Questa scelta, che ho preso davvero malincuore ma con assoluta serenità, è frutto di una profonda riflessione maturata a seguito di una crescente incompatibilità caratteriale con il sig. sindaco, che si protrae da diversi mesi e sulla quale non intendo entrare in dettagli. Purtroppo, questa situazione non mi permette di proseguire con serenità e piena dedizione il mio incarico».

Una «scelta ragionata», ribadisce anche al telefono. «Mi spiace tanto, dopo anni di lavoro».

Lascia dopo cinque anni e mezzo da assessora al sociale, incarico svolto «con tanto impegno, tanta dedizione, tanto cuore (tanto!!) e che mi è costato tanta fatica e tanto tempo, ma che mi ha dato anche moltissime soddisfazioni» continua nel messaggio affidato alla sua pagina facebook.

«Penso/spero di aver fatto bene. Senz’altro ho dato tutta me stessa cercando di fare del mio meglio per la nostra comunità e per ogni singolo individuo che ha avuto bisogno del mio aiuto/sostegno “professionale” ma anche personale. Non mi sono mai tirata indietro negando a qualcuno il mio supporto e l’ho fatto sempre con immenso piacere. Credo di aver fatto la differenza nella vita di più di una persona e questo mi ha ripagato e mi ripaga ampiamente della “fatica” fatta.

In questi 5 anni e mezzo ho imparato ad amare ancora di più il mio paese ma soprattutto ad amare le persone che questo paese lo abitano/vivono. Siete nel mio cuore.

In coda al suo messaggio ha comunque rivolto un affettuoso saluto ai colleghi di giunta, augurando «un buon proseguimento dei lavori, con l’auspicio che possiate operare sempre nell’esclusivo interesse della nostra comunità e del benessere del Comune di Cavaria con Premezzo».

A questo punto la palla passerà al sindaco Zeni, che dovrà nominare una sostituta. Scaltritti è una tesserata della Lega e, per quanto formalmente Zeni si sia mosso con una lista civica (definita “di paese”) dovrà forse tenere conto dei pesi politici anche nella sostituzione in giunta o nell’eventuale rimpasto.