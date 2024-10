A Ispra la presentazione della biografia di Eugenio Carbone

Venerdì 25 ottobre alle ore 18.00 ci sarà la presentazione della biografia Eugenio Carbone. Un geno tra ago e pennello, scritta da Daniela Rossi edita da Cleup. La presentazione si terrà a Ispra Varese in Via E.Fermi 653 alla presenza dell’autrice e di Donatella Zanarotti che curerà la lettura di alcuni brani.

Eugenio Carbone ha lavorato per importanti case di moda, come l’ atelier di Germana Marucelli, pioniera dell’Alta Moda italiana, di Sorelle Fontana, di Renato Balestra, realizzando abiti per attrici, principesse arabe e cantanti come quello indossato da Mina nel programma Rai, Studio Uno, nello sketch con Totò che viene trasmesso spesso in televisione.

Ha affiancato alla sua attività di stilista e modellista quella di docente e pittore. Ha sempre seguito la sua passione per la pittura, lasciando in Archivio circa 10000 opere pittoriche e creazioni sartoriali.

Lo stilista iniziò il suo lavoro presso la sartoria di Milano di Germana Marucelli nel lontano 1963, qui conobbe artisti e letterati come Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Rinaldo Geleng, Getulio Alviani.