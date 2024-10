A Laveno Mombello si inaugura l’anno accademico dell’Università della terza età

Sabato 12 ottobre alle ore 10 e 30, nella sala del Consiglio comunale di Laveno Mombello di Villa Frua, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università della Terza Età (U.T.E.), un’iniziativa organizzata dal Lions Club Laveno Mombello – Santa Caterina del Sasso in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’evento rappresenta un importante momento di apertura per questo progetto educativo rivolto a chi desidera continuare il proprio percorso formativo in età adulta.

Durante l’inaugurazione, il pubblico potrà assistere all’esibizione del duo musicale “Giorgio Perlasca“, che proporrà un repertorio di brani tratti da celebri colonne sonore di film di successo, aggiungendo un tocco di intrattenimento culturale all’occasione.

Al termine dell’esibizione, verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. L’Università della Terza Età si rivolge a tutti coloro che, indipendentemente dall’età, sentono il desiderio di continuare ad apprendere e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Le lezioni, con cadenza quindicinale, si svolgeranno dal 12 ottobre 2024 al 31 maggio 2025, coprendo una vasta gamma di argomenti.

Il programma, che può essere ritirato presso la Biblioteca Comunale di Laveno Mombello, prevede incontri su temi che spaziano dalla salute e nutrizione, alla medicina alternativa, alla storia e tutela del territorio, senza trascurare l’inclusività sociale e le tecniche di comunicazione.

Tra le attività più attese dell’anno, vi è una gita culturale al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, prevista nel corso del programma. A questo, si aggiungono anche corsi integrativi di lingua inglese, recitazione teatrale, ceramica, ginnastica medica cinese e lezioni di ballo.

Questi corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti per ciascuna disciplina. Le iscrizioni all’U.T.E. sono aperte fino al 10 ottobre 2024, dalle ore 14 e 30 alle ore 16 e 00, presso la Biblioteca Comunale di Laveno Mombello – Villa Frua.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di cellulare e WhatsApp +39 327 967 5398 oppure scrivere alla mail: utelionslaveno@gmail.com.