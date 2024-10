A MalpensaFiere si parla di Remanufacturing

L’obiettivo è di fornire informazioni e prospettive sul Remanufacturing, analizzando le nuove frontiere di questa rivoluzionaria pratica industriale, con un approfondimento sulle sfide e le opportunità che offre al nostro sistema economico. L’appuntamento è a MalpensaFiere di Busto Arsizio per martedì 8 ottobre, quando la prima iniziativa di “SustainHUBility LAB” si occuperà di Remanufacturing. Si tratta di una frontiera innovativa dell’economia circolare, il cui obiettivo è di dare nuova vita a componenti complessi, come quelli elettrici, elettronici, meccanici e tessili di cui sono composti i prodotti finali.

Questa evoluzione naturale dell’industria 4.0, applicata alla sostenibilità, segna l’inizio dell’industria 5.0, combinando grandi benefici ambientali con significative opportunità economiche per le imprese. A partire dalle 10.00, durante l’incontro “SustainHUBility LAB – Remanufacturing, l'economia circolare 2.0 che cambierà la manifattura”, imprese e professionisti potranno entrare in contatto e conoscere queste nuove prospettive: professori universitari ed esperti illustreranno le opportunità offerte da applicazioni e soluzioni per il riutilizzo dei materiali e una maggiore efficienza dei processi.

Il tutto alla luce della constatazione che il Remanufacturing non è solo sostenibilità, ma anche una strategia per aumentare la competitività delle imprese, riducendo gli sprechi, migliorando la gestione delle risorse e creando valore. Quanto al programma di martedì 8 ottobre, subito dopo i saluti introduttivi del presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello, si entrerà nel merito delle tecnologie e dei modelli di business collegati al Remanufacturing con gli interventi di Tullio Tolio, Marcello Colledani e Davide Chiaroni del Politecnico di Milano oltre che di Andrea Urbinati dell’Università LIUC di Castellanza. A seguire, Antonio Candiotti, responsabile ESG di WST Law & Tax Firm, parlerà del contesto normativo. A chiudere la mattinata, alcune testimonianze di imprese che già oggi praticano il Remanufacturing. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma occorre prenotarsi online sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Prossimi eventi”.