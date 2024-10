A Olgiate Olona lo spettacolo “Un corpo negato” della compagnia “Un po’ fuori”

Appuntamento per il 19 ottobre al Teatro Don Pino Ballabio, alle ore 20.30 (in via Ortigara 4 a Olgiate Olona (VA) con il patrocinio del Comune di Olgiate Olona, è in programma uno spettacolo imperdibile.

La compagnia teatrale “Un Po’ Fuori”, ( Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e Arca88 di Olgiate Comasco ) presenterà la performance teatrale “Un Corpo Negato”. Questo potente “racconto” è un urlo alla vita, una denuncia dei pregiudizi e una rivendicazione dell’identità. Ventidue attori diversamente abili saliranno sul palco, portando con sé le loro esperienze e storie, trasformando il palcoscenico in un amplificatore delle loro voci.

Un evento che promette di suscitare riflessioni profonde e coinvolgenti. A supporto della compagnia “Un po’ Fuori” ci saranno i volontari del Bastone Odv e il Duo Musicale “ BPM “a note lente”. A seguire, la compagnia “I Divini Attori” offrirà la commedia esilarante “Tesoro, Non è come Credi”, dove tradimenti e suocere invadenti si intrecciano in un susseguirsi di colpi di scena ambientati a Napoli.. un mare di risate garantite!

I biglietti sono disponibili presso la sede della cooperativa Progetto Promozione Lavoro:

Cooperativa Progetto Promozione Lavoro, Via Don Minzoni, 33 Olgiate Olona (VA). Tel: 0331.847629 e 347.1847809. Promlavoro.educatori@gmail.com e www.progettopromozionelavoro.it.

www.facebook.com/ProgettoPromozioneLavoro