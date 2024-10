A Somma Lombardo torna la tradizionale castagnata dello Sci Club A.S.S.I.

Anche quest’anno, come da tradizione, lo Sci Club A.S.S.I. organizza la consueta Castagnata in Piazza Visconti a Somma Lombardo. Un evento che, oltre a offrire il piacere di gustare caldarroste appena cotte, panini con salimino e il classico vin brulè, diventa un punto di ritrovo per Soci e Amici in vista dell’imminente stagione sciistica 2024-2025.

L’appuntamento è fissato per il 26, 27 e 31 ottobre, e proseguirà il 1 e 2 novembre. Sarà un momento ideale per incontrarsi, condividere l’atmosfera conviviale e parlare dei programmi della stagione invernale, che promette grandi emozioni sulle piste.