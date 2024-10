A Ternate ci si esercita per le emergenze

Tanti i volontari e i dipendenti del settore emergenze che hanno partecipato sabato 28 settembre al quinto Campo scuola sanitario di Ternate. L’evento si è svolto al parco Berrini, dove per tutta la giornata i partecipanti sono stati impegnati in una serie di attività teoriche e (soprattutto) pratiche per esercitarsi in possibili scenari di primo soccorso estremi e complessi. L’iniziativa è organizzato dalla Croce Azzurra in collaborazione con l’Anpas (Associazione nazionale pubbliche Assistenze) e con il sostegno di Holcim e delle aziende del territorio.

Il ritorno del Campo scuola di Ternate segna un importante passo verso il rafforzamento del sistema di soccorso locale e nazionale. Le sfide estreme proposte durante la giornata hanno permesso ai partecipanti di acquisire nuove competenze e di consolidare le tecniche di primo soccorso in condizioni limite, fondamentali per operare con la massima efficacia sul territorio.

«L’evento – spiega Gianluca Giarola, presidente della Sos dei Laghi – ha registrato 260 presenze con diversi ruoli: equipaggi Msb, istruttori, truccatori, simulanti, logistica, segreteria, protezione civile, osservatori ed ospiti. Un’iniziativa che si conferma, ancora una volta, una pietra miliare nella formazione dei soccorritori volontari e professionisti. Ringraziamo anche le azienda locali che ci hanno supportato e che credono nella rilevanza della formazione continua in un ambito così delicato come quello del pronto intervento per garantire la salute e sicurezza delle persone».