A Venegono Inferiore c’è “Una casa da paura”

Si “una casa da paura”: la mia…Sta arrivando la notte di Halloween. Ogni anno allestisco casa con scheletri, mostri, luci, gonfiabili e molto altro rendendola la più paurosa di Venegono Inferiore anzi, di tutta la provincia di Varese.

Ormai tutti i bambini (ma anche adulti) della zona mi conoscono come “l’Uomo senza Volto”. Dotandomi di microfono ad archetto, casse e varie musiche horror riesco sempre nel mio intento: far spaventare tutti, del resto non è carnevale ma la notte dei morti. Ogni anno fra le 18.00 e le 23.00 di questa magica notte, apro i cancelli a circa 200 persone (fra bambini e adulti), ma solo i più coraggiosi riescono ad entrare e prendere le mie caramelle… E voi? Sarete così coraggiosi da entrare e guadagnarvi i miei dolciumi?

Ecco le coordinate: via dei Ginepri, Venegono Inferiore.

Vi aspetto con ansia…

Francesco