Acinque, la raccolta differenziata diventa smart

Niente incertezze davanti ai bidoni della differenziata e sul calendario della raccolta, né dubbi sulla localizzazione del punto di conferimento più vicino per particolari tipologie di rifiuti, quali oli esausti o abiti. La società Acinque Ambiente, che gestisce la raccolta rifiuti nelle province di Como e Varese, ha infatti deciso di imprimere una spinta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando Junker, l’app pensata per la raccolta differenziata già utilizzata da oltre 3 milioni di italiani per gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. L’applicazione, scaricabile gratuitamente, è da oggi a disposizione dei cittadini dei comuni serviti da Acinque Ambiente che hanno richiesto il servizio app: Alta Valle Intelvi, Blessagno, Cantello, Cantù, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cerano D’Intelvi, Cremia, Gorla Maggiore, Gera Lario, Gravedona, Laino, Lozza, Menaggio, Olgiate Olona, Pigra, Schignano, Sorico, Stazzona, che avranno a portata di mano un comodo strumento per differenziare senza errori.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE

Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per accertarsi in tempo reale da quali materiali è composto e come va conferito. E siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – mediante la geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

CALENDARI, QUIZ E MAPPE

Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica piattaforma tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti i calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno inoltre la possibilità di ricevere messaggi diretti da Acinque in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nelle raccolte rifiuti.

IN 13 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni si trovano in 13 lingue: in questo modo turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti. “La nostra azienda ha deciso di introdurre questa app – ha spiegato Mauro Corradi, amministratore delegato di Acinque Ambiente – per agevolare i cittadini nella raccolta differenziata, aumentandone lo standard qualitativo. Favorire lo scambio di informazioni sempre aggiornate e di facile accesso rende la sostenibilità un’abitudine quotidiana con i conseguenti vantaggi per la collettività e per l’ambiente. Una precisa scelta di attenzione e vicinanza nei confronti delle comunità locali e dei valori green che caratterizzano il nostro servizio”.

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha fatto passi da gigante sulla raccolta differenziata" – sottolinea Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app. “Tuttavia, solo una parte delle frazioni raccolte viene avviata a riciclo. Per colmare questo gap, c’è bisogno di garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Questo obiettivo può essere raggiunto solo coinvolgendo maggiormente i cittadini e favorendo lo scambio di informazioni attendibili, sempre aggiornate e di facile accesso. È proprio questo il valore aggiunto di Junker app ed è la ragione per la quale è stata scelta come partner tecnologico da oltre 2500 Comuni in tutta Italia”. Man mano che i cittadini inizieranno a usare l’app scopriranno come rendere la sostenibilità un’abitudine quotidiana. I vantaggi per la collettività saranno ambientali, in termini di riduzione della CO 2 in atmosfera, ma anche economici, perché una raccolta differenziata più pulita significa minori costi di gestione dei rifiuti per i Comuni e più introiti provenienti dai Consorzi delle materie.