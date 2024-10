Acof lancia i nuovi Open Day

Diciannove strutture gestite, con nove differenti indirizzi di scuola superiore proposti a Busto Arsizio, allargati ora anche al nuovissimo e innovativo Liceo del Made in Italy. Questo è l’universo ACOF Olga Fiorini e da sabato, 5 ottobre 2024 ha iniziato la serie di Open Day che permetterà a studenti e famiglie delle varie fasce di età di scegliere quale strada educativa seguire dalla prossima annata scolastica, affidandosi all’esperienza, alla qualità e alla costante voglia di migliorare che Mauro e Cinzia Ghisellini continuano a imprimere, nel solco di quanto creò la zia Olga Fiorini.

Sarà un viaggio appassionante alla scoperta di tante eccellenze, come The International Academy che da quest’anno copre in maniera interculturale l’intero ciclo educativo da 0 a 18 anni grazie all’inserimento della Pre-Nursery school Papero Seduto, ma anche l’esperienza dell’Istituto Montessori di Castellanza, con la sperimentazione estesa sino alle medie. E poi i centri di formazione professionale, da Borsano a Milano, sino a Bergamo. Senza dimenticare gli asili di Castellanza e Magnago.

«Il mondo cambia e anche il settore dell’istruzione deve continuamente aggiornarsi e ricalibrarsi – spiegano i due direttori dal quartier generale di via Varzi a Busto Arsizio -. In quest’epoca così complicata, cerchiamo di costruire una scuola che prepari i nostri ragazzi alle sfide del mondo, ma che non dimentichi mai il loro benessere, dal momento che sembrano così forti e invece sono spesso fragilissimi».

Le iniziative dunque dedicate alla scoperta degli Istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani, così come dei due licei internazionali quadriennali, mentre l’Academy proprio quest’anno ha lanciato anche il particolarissimo Liceo del Made in Italy.

In vetrina finiranno dunque le scuole ispirate alla grande tradizione sartoriale (Istituto tecnico Sistema Moda e Liceo Artistico), l’Istituto di Grafica e Comunicazione, il Liceo delle scienze umane, le famosissime realtà ad indirizzo sportivo intitolate a Marco Pantani (Liceo Scientifico e Istituto Professionale). Tra i fiori all’occhiello anche i licei caratterizzati da uno sguardo più internazionale: il Liceo internazionale dell’innovazione, lo Scientifico PLUS, anch’esso quadriennale e il nuovo Liceo del Made in Italy.

Ragazzi e genitori, accedendo alla programmazione delle visite guidate sul sito www.acof.it, potranno iscriversi a questo oppure ai successivi Open Day del 9 e 30 novembre, 13 dicembre e 11 gennaio. Ad accoglierli lo staff di ACOF, per presentare strutture, programmi e docenti. Di particolare rilievo lo spazio dedicato all’attività laboratoriale, per consentire di testare di persona le opportunità offerte.

Nei prossimi fine settimana anche gli altri plessi di ACOF (medie, elementari, scuole dell’infanzia e centri di formazione professionale) spalancheranno le loro porte per farsi conoscere al territorio, ancora una volta previa iscrizione da effettuare su www.acof.it. Sarà una nuova spinta da parte di una realtà educativa d’eccellenza che conta oltre 3500 studenti e non vuole smettere di educare, sperimentare e crescere.