Ad Azzate una camminata nella notte per regalare alle donne visite gratuite al seno

Quest’anno l’associazione IN Valbossa aps di Azzate cambia format per la camminata, momento clou del denso programma di Valbossa In Rosa: anziché la consueta Camminata IN Rosa al Lago sulla ciclabile tra Buguggiate e Bodio, è stata organizzata una Passeggiata notturna solidale, “Mezza notte in Rosa”, un evento dal profondo significato simbolico, legato al cammino della cura contro la malattia.

La passeggiata notturna si terrà sabato 19 ottobre 2024 e sarà un percorso di riflessione, solidarietà e speranza. Le iscrizioni apriranno alle 18, con due punti di registrazione: Gelateria Giallo Crema, in via Piave 18, e Sos della Valbossa in via 2 Giugno 8, nella zona industriale di Azzate.

La partenza è fissata per le 20.15 dalla sede della SOS della Valbossa. Durante l’iscrizione, ogni partecipante riceverà una torcia fucsia, simbolo di una luce flebile ma costante che rappresenta il cammino della cura, con una salita iniziale sulla collina di Azzate che simboleggia le difficoltà da superare. Da lassù, lo sguardo si apre sul Lago di Varese, e la discesa finale rappresenta la guarigione; la passeggiata culminerà in uno spettacolo di fuoco alle 21.30.

Il paese con più partecipanti si aggiudicherà la Coppa Francesca e visite specialistiche gratuite per le proprie cittadine.