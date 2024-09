Valbossa in Rosa, il programma del 2024

Giunta alla sua sesta edizione, Valbossa In Rosa si conferma come un’iniziativa capace di unire comunità e territorio nella sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Dal 4 ottobre al 9 novembre, i comuni ospiteranno eventi di vario genere, con l’obiettivo di raccogliere fondi per offrire visite gratuite e diffondere consapevolezza. Aggiornamenti sulla pagina social

Il programma, le date, le località

Venerdì 4 ottobre

GAZZADA SCHIANNO Villa De Strens parco comunale (via Giacomo Matteotti)

Ore 17.30 Aperitivo IN ROSA

Ore 18.30 Sensual Dance Fit dimostrazione di danza ideata da Carolyn Smith per le donne

Sabato 5 ottobre

VERGIATE Parco giochi di Corgeno

Camminata metabolica con Laura Colombo (info al numero 333.6219789)

Sabato 5 e Domenica 6 ottobre

AZZATE palestra via Colli

2° Trofeo Volley IN Rosa organizzato da Valbossa Volley

Domenica 6 ottobre

JERAGO CON ORAGO Parco Onetto

Ore 11: 4° Giro dei Cortili passeggiata eno-culturale con cibo, bevande del territorio e musica

Martedì 8 ottobre

AZZATE Sala consiliare

Ore 20.45: “La Nostra Vita IN Rosa” serata di testimonianza e condivisione per le donne e con le donne

Giovedì 10 ottobre

VERGIATE Parco giochi di Corgeno

Camminata metabolica con Laura Colombo (info al numero 333.6219789)

TRAVEDONA MONATE Cineteatro Santamanzio (via Santa Caterina 32)

Ore 20.45: film “Ma ma – Andrà tutto bene” con Penelope Cruz

Sabato 12 ottobre

BUGUGGIATE Area feste Tigros

Camminata metabolica con Laura Colombo (info al numero 333.6219789)

BRUNELLO Sala polivalente

Ore 17: AperiZumba IN Rosa

VERGIATE Chiesa di San Martino

Ore 21: Concerto del Coro Anemone

Domenica 13 ottobre

OGGIONA S.STEFANO piazzale Municipio via Indipendenza

Ore 9.30: Moto IN Giro Pink Motogita tra i Comuni in ricordo di NICOLA VARALLI

Musica anni ‘80/’90 con MARCO DJ

BUGUGGIATE Area Feste Tigros

Ore 11: Aperitivo IN Rosa

Ore 12.30: Pranzo IN Rosa (su prenotazione) con risotto rosa per i bikers

CARONNO VARESINO Oratorio S. Giovanni Bosco

Ore 14 Pro Loco IN Rosa – ritrovo

Ore 14.30 Partenza Camminata. All’arrivo vendita caldarroste a cura del Circolo di Travaino

TRAVEDONA MONATE piazza San Vito

Ore 12 Festa del Paese con stand gastronomico, musica prodotti locali e Giornata della Meraviglia dedicata ai bambini

Martedì 15 ottobre

BUGUGGIATE sede BCC (riservato soci CCR Insieme ETS)

Prevenzione seno e cute (in collaborazione con Salute Donna)

Venerdì 18 ottobre

VERGIATE Salone Civica del Comune

Ore 20.30: Show Cooking con Maddalena Macchi e Maurizio Gnocchi

Sabato 19 ottobre

AZZATE area della Pesa 1/2 IN Rosa

Ore 20.15: ½ IN Rosa passeggiata notturna solidale (percorso 2 km, partenza dalla zona industriale, arrivo area della Pesa) in palio la 4ª Coppa Francesca per il Comune più solidale (maggior numero di partecipanti bilanciati in base al numero dei residenti)

Ore 21.30: Spettacolo di fuoco

Domenica 20 ottobre

AZZATE area della Pesa

Ore 11: Festa IN Piazza, aperitivo con i sindaci

Ore 12: Street food

Ore 15: Mago Andrea spettacolo per bambini

Ore 16 Tombola IN Rosa solidale

Venerdì 25 ottobre

BUGUGGIATE Oratorio

Ore 19.30: Cena della Salute con L’ALVEARE odv

Sabato 26 ottobre

TERNATE Parco Berrini

Camminata metabolica con Laura Colombo (info al numero 333.6219789)

ALBIZZATE Palazzo Comunale

Ore 9 Open day di visite senologiche

Domenica 27 ottobre

TRAVEDONA MONATE

Ore 10: Yoga per il tumore al seno, lezione con Cristina Tringali (prenotazione obbligatoria 375.8019514). Anche online

BRUNELLO Sala polivalente

Ore 20 Apericena con delitto (prenotazioni 340.3645876)

Giovedì 31 ottobre

ALBIZZATE Sala consiliare

Ore 18: Tumore al seno: prevenzione e cura incontro di sensibilizzazione

Sabato 9 novembre

TERNATE area feste Parco Berrini

Ore 20.45: Commedia dialettale con la compagnia Gnocc e Purpett