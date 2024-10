NOTIZIARIO UISP del 16 ottobre 2024

LUTTO – Karate, addio al maestro Hiroshi Shirai

.

È venuto a mancare il 9 ottobre, nella sua casa di Milano, il Maestro e già karateka Hiroshi Shirai. Nato a Nagasaki il 31 luglio 1937, Hiroshi Shirai è stato un karateka e maestro di karate giapponese, decimo dan, considerato il maestro giapponese che ha maggiormente contribuito a sviluppare lo Stile Shotokan in Italia. È stato il fondatore dell’ISI (Istituto Shotokan Italia), un ente morale della FIKTA per lo studio dello stile omonimo e riconosciuto dal Consiglio dei Ministri. Il maestro Shirai ha tenuto fino a poco prima della dipartita allenamenti coadiuvato dal Maestro Carlo Fugazza ed è stato presidente della commissione esaminatrice della FIKTA per il passaggio di DAN.

Il settore D.O. lombardo vuole ricordare il Maestro, nelle parole del Responsabile Regionale Discipline Orientali Uisp Paolo Busacca: «Anche il settore karate Uisp Lombardia si unisce al cordoglio per la scomparsa del Maestro Hiroshi Shirai. Le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordiamo con grande affetto gli insegnamenti che ci ha lasciato in particolare attraverso le sue lezioni, impartite a Bologna e poi anche a Reggio Emilia, ogni anno, il primo weekend di gennaio dal 1990 al 2007 e formando grandi allievi, come il Maestro Paolo Lazzarini, che porteranno avanti la sua tradizione».

CIRCO TEATRO – Crazy Fantony, fatti incantare dalla meraviglia

La scuola di circo SbocciArte, affiliata alla Uisp, che ha sede in Via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo, nell’ambito della Rassegna di Circo Teatro presenta Crazy Fàntony, spettacolo di e con Mario Levis, clown, musicista e giocoliere creatore delle sue performance. Lo spettatore si deve preparare a un viaggio tra risate e stupore, seguendo le peripezie di un clown eccentrico che vuole solo suonare il suo violino, in cui però nulla va come previsto.

Con tre frac e tanti archetti, Mario Levis darà vita a uno spettacolo sorprendente, dove gli imprevisti si trasformano in pura magia scenica. Tra musica dal vivo, manipolazioni di oggetti e momenti inaspettati, lo spettacolo lascerà lo spettatore a bocca aperta in un mix di fantasia, precisione e tanto divertimento. L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 21; l’ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione. Maggiori informazioni al numero 347.2785195.

PODISMO – A Bolladello il 4° Trail del Principato di San Calimero



Domenica 27 ottobre, il giorno in cui si passa dall’ora legale all’ora solare e si dorme un’ora in più, l’asd Bradipozoppo aspetta tutti a Bolladello di Cairate, per il 4° Trail del Principato di San Calimero. Un evento sportivo, ludico, motorio che non deluderà tutti coloro che cercano sport, coesione sociale e divertimento sano, in perfetto stile Uisp.

Il ritrovo è alle 7.30, la partenza alle 9. I percorsi sono due: uno di 6,5 chilometri che non prevede pacco gara e che costa 5 euro, e uno di 16 chilometri e 300 metri da

percorrere in un tempo limite di 3 ore, con pacco gara per i primi 150 iscritti (10 euro). Il termine ultimo per le iscrizioni online sarà il 23 ottobre sul sito ufficiale (CLICCANDO QUI – tutti gli iscritti online avranno un simpatico omaggio), poi con 13 euro ci si potrà iscrivere direttamente il giorno della gara. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che arriveranno al traguardo, per tutti un ristoro in stile bradipo, che significa che nessuno andrà via insoddisfatto. Provate a essere più veloce di un bradipo, non ve ne pentirete!