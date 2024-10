Aggiudicati i lavori per la nuova rotatoria d’ingresso ad Angera

Il 26 settembre 2024 è stato ufficialmente aggiudicato l’appalto per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la SP 69 e la SP 4 nel comune di Angera, sostanzialmente all’incrocio che si incontra percorrendo la provinciale in arrivo da Lisanza tra via Europa e via Caduti Angeresi.

Si tratta di un’opera di cui si discute da tanto nonché teatro di incidenti anche molto gravi.

La rotatoria, che ha un valore complessivo di 480mila euro, sarà realizzata dalla ditta Iintea S.r.l. di Agrigento, che ha vinto la gara con un ribasso del 11,77%, portando il costo finale a 340.303,48 euro (compresa IVA e oneri di sicurezza).

Il progetto, parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, è finanziato da diversi enti. Il Comune di Angera contribuirà con 35.000 euro, mentre un altro finanziamento di 35.000 euro è stato erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili attraverso il Decreto ministeriale 141/2022. Il resto dei fondi, 330.000 euro, è coperto da risorse della Provincia di Varese, utilizzando fondi dei frontalieri anteriori al 2014 e un avanzo di bilancio di 80.000 euro.

La nuova rotatoria ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico nell’intersezione tra le due arterie provinciali. Il progetto include interventi su segnaletica, illuminazione e accessibilità pedonale. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e si prevede che saranno completati nei prossimi mesi.