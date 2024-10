Venerdì 5 ottobre, i bambini delle scuole d’infanzia di Mornago, Crugnola, Montonate, Cimbro e Casale Litta hanno vissuto una giornata indimenticabile grazie all’evento “AgriMornago: le origini”. Organizzato con passione dalla Proloco di Mornago, in collaborazione con il progetto “aScuoladiFattoria”, l’evento ha offerto ai piccoli partecipanti la possibilità di immergersi nel mondo dell’agricoltura attraverso laboratori didattici coinvolgenti.

Galleria fotografica AgriMornago “le origini”: un’esperienza indimenticabile tra natura e apprendimento 4 di 12

La giornata è stata ricca di emozioni e scoperte. I bambini hanno potuto conoscere da vicino cavalli, pony, asini, conigli, api e rapaci, mentre l’attrazione per i trattori ha catturato la loro immaginazione. Salire su un trattore e accarezzare gli animali sono stati i momenti magici che hanno reso questa esperienza indimenticabile.

L’iniziativa ha messo in luce l’importanza di connettere le giovani generazioni alla natura e all’agricoltura, un settore che la Proloco di Mornago sostiene con grande passione. Grazie a queste attività, i bambini non solo apprendono il valore della vita rurale, ma coltivano anche un profondo rispetto per gli animali e per l’ambiente che li circonda.

La giornata si è conclusa con sorrisi e ricordi preziosi, dimostrando quanto eventi come AgriMornago siano fondamentali per il legame con la comunità e per l’educazione delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza dove apprendimento e divertimento sono sinonimi.

L’appuntamento per AgriMornago è fissato per il prossimo anno con la quinta edizione, che sarà aperta a tutti.