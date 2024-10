Al via la nuova stagione teatrale 2024/2025 del Cinema Teatro Italia di Germignaga

Un teatro vivo. Ecco come si presenta oggi il Cinema Teatro Italia di Germignaga, uno storico luogo del cuore per i germignaghesi nel suo venticinquesimo anno dalla riapertura, e affidato dallo scorso anno a Claudio Cadario, direttore della Compagnia Youkali Teatro, originario di Gemonio e qui tornato dopo anni di lavoro in Toscana e all’estero (in Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Israele e Russia).

In qualità di direttore artistico del Cinema Teatro Italia, domenica sera Claudio Cadario ha presentato la nuova stagione teatrale insieme a don Luca Ciotti, parroco delle parrocchie riunite della Valtravaglia, e al Sindaco di Germignaga Marco Fazio all’ex colonia elioterapica di Germignaga davanti ad un centinaio di persone. Che il Cinema Teatro Italia sia di e per la comunità è reso particolarmente evidente dall’efficace collaborazione instaurata tra la Parrocchia e il Comune di Germignaga.

In apertura della presentazione, Marco Fazio sindaco del Comune di Germignaga, ha manifestato soddisfazione per il percorso avviato insieme. Una valida offerta culturale incide infatti nell’aggregazione sociale, migliorando la qualità della vita delle persone.

«Il teatro è luogo di cultura e di relazioni, che in questo caso vanno oltre i limiti del Comune di Germignaga: si può ben dire che tutto il territorio a noi circostante sia beneficiario delle attività proposte dal Teatro Italia e sarebbe bello pensare ad un supporto a questa progettualità, che interessa le nostre comunità locali, anche da parte di altre istituzioni locali. Il Comune di Germignaga, seppur con una riduzione – lo stanziamento dello scorso anno era volto a promuovere l’avvio delle attività, fa la sua parte, e dico da subito che sono allo studio le misure per poter sostenere le iniziative del 2025, specialmente per le proposte di teatro ragazzi», ha spiegato Fazio, aggiungendo: «Sono inoltre particolarmente felice che l’anteprima della nuova stagione teatrale sia uno spettacolo che vede coinvolta in maniera diretta un’altra istituzione culturale germignaghese quale è il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Germignaga».

«Confortati dal successo della stagione scorsa, sia per il numero di spettatori sia per l’entusiasmo e il sostegno che abbiamo raccolto, abbiamo portato avanti la nostra idea di un teatro che sappia essere necessario, fatto di contenuti e di storie interessanti, in grado di far riflettere ed emozionare» ha premesso il direttore artistico.

Claudio Cadario prima di entrare nel dettaglio della programmazione. «Sarà questa una stagione che, nel rinnovato intento di offrire una proposta artistica di grande qualità, porterà sul nostro palco veri maestri della scena contemporanea quali Marco Baliani e Antonio Catalano oltre ad alcune fra le più interessanti realtà teatrali del panorama nazionale. Per essere riusciti a portare a termine questo grande progetto culturale è doveroso da parte mia ringraziare i due Enti promotori e i volontari che hanno tenuto in vita il teatro in questi anni e che con passione e dedizione ci stanno supportando. Un ringraziamento particolare va a Lidia Eseleva, a tutti gli effetti co-direttrice di questa stagione».

«Andare a teatro vuol dire lasciarci incontrare da alcuni pensieri e incontrarci scambiandoci pensieri, così che diventiamo capaci di grandi profondità» ha commentato don Luca Ciotti. «Il tempo in cui viviamo e questo territorio, in cui è presente la concretezza di un confine, ci dicono che rischiamo la chiusura su noi stessi: dobbiamo invece alzare lo sguardo verso altri orizzonti, anche grazie alle storie che scopriamo a teatro, che ci aprono mondi nuovi. A tutti dico che dobbiamo allargare il cerchio e far conoscere ciò che di bello sta avvenendo».

La stagione – che Cadario ha detto avere come filo conduttore la scoperta – si aprirà con un evento speciale venerdì 25 ottobre alle 21.00 con uno spettacolo fuori abbonamento: “Il Vangelo raccontato da un asino patentato”, narrazione poetica di e con Antonio Catalano, che sarà accompagnata dalle note dal vivo del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Germignaga diretto dal M° Domenico Campagnani.

Sabato 9 novembre sarà in scena Leonardo Capuano con “Sistema nervoso”, una produzione della celebre Compagnia Umberto Orsini in collaborazione con Armunia “Festival Inequilibrio”, uno spettacolo in cui un uomo di questo tempo dialoga con il proprio sistema nervoso cercando di riappropriarsi di pezzi della propria vita, così tra momenti divertenti ed ironici si riflette su sé stessi e sulla realtà circostante.

Il 7 dicembre Elisabetta Salvatori in “Come gli scambi del treno” ci racconterà la storia di Madeleine Delbrêl una donna del secolo scorso di straordinaria attualità. Mistica, poetessa e assistente sociale nella periferia operaia di Parigi, Madaleine Delbrêl diventerà una delle più grandi poetesse del ‘900. Il primo spettacolo del 2025 si terrà sabato 11 gennaio e sarà un concerto spettacolo dedicato a Domenico Modugno e alla sua epoca: “Stasera pago io. Omaggio a Domenico Modugno” di uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione, Alessandro Centolanza, accompagnato da Andrea Catagnoli al sax, Vito Zeno al contrabbasso e Fabrizio Carriero alla batteria.

Sabato 1 febbraio salirà sul palco germignaghese uno dei più grandi maestri italiani, Marco Baliani, in un certo senso l’inventore del teatro di narrazione di cui è tutt’oggi uno dei massimi esponenti, che porterà “Tracce” di Ernst Bloch, un racconto il cui filo conduttore è rappresentato da due parole: Stupore e Incantamento, per una narrazione ricca di ricordi, pensieri ed emozioni.

L’8 marzo, per la Giornata internazionale della donna, Lucia Schierano in “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” ci farà scoprire la storia della prima donna laureata del mondo in un monologo di forte impatto emotivo. La stagione si chiuderà sabato 5 aprile con Luna e GNAC Teatro in “Pedala!” la storia di Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra, per raccontare dal 1940 al 1960 vent’anni di Italia e di storia personale del leggendario campione.

E ancora non è tutto. Sono infatti in fase di progettazione per il 2025 una stagione dedicata ai bambini ed ai ragazzi, che lo scorso anno ha suscitato grande interesse e coinvolto famiglie di tutto il territorio di Luino e valli, una rassegna di teatro amatoriale e appuntamenti cinematografici. «Saremo felici di incontrare potenziali donatori che vorranno, con il loro sostegno economico, permetterci di continuare ad offrire ad un prezzo contenuto gli spettacoli», ha dichiarato Claudio Cadario.

Non ultimo, va sottolineato che si rinnova anche l’iniziativa “abbonamento/biglietto sospeso” ovvero la possibilità di acquistare e donare un abbonamento o un biglietto nell’ottica di una inclusività anche economica, per permettere a chi si trovasse nella condizione di non poter acquistare il biglietto con le proprie risorse di poter accedere agli spettacoli, per info e modalità contattare la segreteria della Parrocchia di Germignaga o l’ufficio servizi sociali del Comune di Germignaga. Si rinnova infine il servizio di babysitting gratuito organizzato dalla parrocchia di Germignaga per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, con prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente agli spettacoli.

Il programma del Teatro di Germignaga 2024-2025

BIGLIETTI

Biglietto singolo spettacolo: € 15,00 (prezzo unico)

Abbonamento 6 spettacoli: € 75 (escluso l’evento del 25 ottobre)

Modalità per l’acquisto, in teatro il pomeriggio del giorno dello spettacolo: contanti, bancomat o carta di

credito. Per donazioni e informazioni: direzioneyoukali@gmail.com – 339.1291433 (dalle 12:00 alle 18:00)