Alla COP29 di Baku, il FAI rinnova l’impegno per il clima anche in provincia di Varese

In vista della prossima Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), che si terrà a Baku, Azerbaijan, dall’11 al 22 novembre 2024, il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) rafforza la sua campagna #FAIperilclima. Avviata nel 2021 in occasione della COP26, l’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sugli effetti concreti della crisi climatica e sull’importanza di adottare strategie di adattamento. (foto di Rosario Ferrari)

Il programma di quest’anno prevede visite speciali e percorsi di conoscenza nei beni FAI durante i due weekend precedenti all’inizio della COP29, con esperti come climatologi, geologi, botanici e zoologi che offriranno al pubblico una prospettiva pratica sugli impatti del cambiamento climatico.

Tra gli appuntamenti di rilievo in Lombardia, si segnala l’evento del 7 novembre a Edolo (BS), organizzato in collaborazione con l’Università della Montagna, dove si parlerà dell’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità montana. A Brescia, l’8 novembre, una visita agli impianti di termovalorizzazione tratterà la gestione dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare. Il 10 novembre, una passeggiata a Trezzo sull’Adda (MI) offrirà l’occasione per esplorare un percorso di riqualificazione ambientale lungo il fiume Adda, mentre il 17 novembre a Besnate (VA) i visitatori potranno godere di una passeggiata nel foliage autunnale della Lagozza, un sito naturalistico e archeologico immerso nel Parco del Ticino.

Il ricco calendario di eventi permetterà ai partecipanti di conoscere e toccare con mano come il cambiamento climatico influisca sugli ecosistemi, le colture tradizionali, i paesaggi e i monumenti storici, invitando tutti a contribuire attivamente alla tutela del nostro pianeta.

Gli appuntamenti in provincia di Varese

In provincia di Varese, il programma #FAIperilclima propone diversi appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico. Sabato 2 novembre, alle 14:30, a Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, il botanico Francesco Malfasi terrà un incontro sull’impatto del cambiamento climatico sulle comunità vegetali, con particolare riferimento agli ecosistemi montuosi e di alta quota. Sempre a Villa della Porta Bozzolo, domenica 10 novembre, alle 14:30, sarà possibile partecipare a una visita guidata dedicata al ruolo essenziale del suolo nella regolazione del clima. Al Monastero di Torba a Gornate Olona, sabato 2 novembre, la geologa Donatella Reggiori guiderà due appuntamenti, alle 11 e alle 15, per esplorare il territorio attraverso la lente dei cambiamenti climatici, con un percorso che spazierà dalla geologia alla crisi climatica attuale. Infine, domenica 10 novembre, a Villa e Collezione Panza a Varese, Emanuela Borio, responsabile dei Giardini e Parchi storici del FAI, condurrà i partecipanti in una passeggiata nel giardino storico della Villa, approfondendo le sfide legate alla conservazione di questi spazi in tempi di riscaldamento globale e siccità.