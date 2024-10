Alla Liuc il primo Data Pizza Club universitario

Nasce all’Università LIUC il primo club universitario legato a Data Pizza, la Tech Community italiana che riunisce oltre 400.000 professionisti e innovatori del settore software e intelligenza artificiale.

Datapizza Club LIUC è una realtà aperta a tutti gli iscritti alla LIUC, che si pone l’obiettivo di condividere contenuti e aumentare la conoscenza degli studenti sulle tematiche Data, AI & Tech attraverso eventi, workshop e sfide coinvolgenti. Un’opportunità concreta per giovani interessati a questo mondo e orientati ad una carriera in questo settore.

Il primo evento ufficiale del Data Pizza Club LIUC si svolgerà mercoledì 23 ottobre 2024 dalle ore 10.30 nell’Auditorium dell’Università.

Titolo dell’incontro: “NexTech Day: AI & Data for Space and Earth”.

Organizzato in collaborazione con Involve Space, sarà un viaggio straordinario verso l’innovazione, dove intelligenza artificiale e tecnologie spaziali si incontrano per ridisegnare il futuro.

Durante la giornata gli studenti potranno connettersi con esperti del settore e fare networking, nonchè ascoltare speaker di spicco nelle due tavole rotonde su AI & Data e sulle nuove frontiere della Space Economy.

Si parlerà di Cybersecurity, startup in AI in Italia, cambiamenti e rischi relativi all’Intelligenza Artificiale, startup nel settore Space, impatto delle attività spaziali nella vita quotidiana, tecnologia spaziale per la tutela dei beni culturali.

Per info: https://www.liuc.it/campus-life/nextech-day-ai-data-for-space-and-earth/