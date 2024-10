Anche a Olgiate Olona le visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Olgiate Olona, confermando il proprio impegno nella prevenzione e sensibilizzazione per la salute, aderisce al Mese Rosa della Salute promosso da Regione Lombardia, nel quadro di riferimento europeo della prevenzione al tumore al seno.

«Le iniziative del Mese Rosa mirano a incoraggiare le donne a sottoporsi a controlli regolari, come visite senologiche e mammografie, per la tempestiva diagnosi del tumore al seno, aumentando così le probabilità di successo delle cure – scrivono gli amministratori olgiatesi – Il Comune di Olgiate Olona promuove dunque la prevenzione oncologica con una serie di visite senologiche gratuite dedicate alle donne residenti, di età compresa tra i 30 e i 70 anni».

L’iniziativa, seguita direttamente dalla consigliera comunale con delega alla Salute Daniela Camatta, si inserisce all’interno di questo ampio contesto, ed è volto a sensibilizzare e a facilitare l’accesso a servizi di prevenzione anche in prossimità, facilitando così l’accesso alla diagnosi precoce di una delle principali cause di malattia e morte tra le donne. La prevenzione in generale e la prevenzione oncologica in particolare è uno dei temi più cari all’amministrazione comunale, in linea con la crescente attenzione a livello nazionale ed internazionale.

Date delle visite:

• Sabato 26 ottobre: riservato alle donne tra i 50 e i 70 anni

• Domenica 27 ottobre: per le donne tra i 30 e i 49 anni

Per prenotare una visita, è possibile contattare i numeri 0331-608733 e 0331-608786, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

«L’amministrazione ringrazia la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori per la collaborazione e, in particolare, la dottoressa De Santis per la sua grande disponibilità – dice la consigliera Daniela Camatta – Un ringraziamento speciale da parte della all’ufficio Cultura, ai Servizi sociali e allo staff del Sindaco per l’organizzazione, ma soprattutto al sindaco Montano per la sensibilità, fiducia e attenzione per la realizzazione di queste giornate».

Il Comune di Olgiate Olona invita tutte le donne interessate a partecipare a queste giornate dedicate alla prevenzione, ricordando quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute.