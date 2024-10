Anche a Piero di Curiglia si guarda alle Comunità energetiche rinnovabili

Sabato 28 settembre il Circolo Legambiente Piero della Veddasca ha organizzato una giornata dal titolo “L’antico borgo di Piero. Sostenibilità dei piccoli borghi e interventi per i servizi di comunità” dove si è parlato anche di Comunità energetiche rinnovabili.

Dopo un momento di benvenuto con dell’ottimo caffè e tisane di Piero, ha introdotto la giornata Nicoletta Ruscio, presidente del Circolo Legambiente Piero della Veddasca, che ha evidenziato «la necessità di essere uniti per creare vivibilità e sviluppo in un’area storico naturalistica di grande interesse come quella di Piero, nel pieno rispetto del luogo che ci circonda».

Il Circolo si è attivato, insieme al Comune, per la messa in sicurezza e la ristrutturazione della sorgente di Piero e del suo impianto, arrivando ad un progetto di prossima realizzazione; inoltre si è impegnato per una gestione più efficiente della raccolta differenziata individuando con il Comune anche un’area idonea per la raccolta collettiva. Il prossimo progetto, in collaborazione con la Comunità Montana, sarà la piantumazione di arbusti e piante idonee a trattenere il terreno sulle rive scoscese del sentiero di Piero.

Si è parlato anche dei progetti che sta realizzando la Comunità Montana a Piero come la sistemazione del sentiero di accesso al borgo, i nuovi ponti per dare accesso anche ai mezzi di servizio e di emergenza e il proseguimento della sistemazione dei Mulini per poterli poi finalmente valorizzare con progetti sostenibili.

È seguito l’intervento di Gianfranco Malagola, del Tavolo per il Clima di Luino, che ha presentato la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, un innovativo progetto per vivere dal basso la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili e dare una risposta concreta della comunità locale alle sfide dei cambiamenti climatici verso un’economia più sostenibile e solidale.

Le Comunità Energetiche, grazie ai fondi messi a disposizione del PNRR, possono dare un grande aiuto per l’installazione di impianti fotovoltaici al fine di arrivare alla indipendenza energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi dell’energia elettrica.

Alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese possono iscriversi tutti gli abitanti di Piero, di Curiglia e di Monteviasco unitamente al Comune di Curiglia con Monteviasco. Per iscriversi basta seguire le istruzioni riportate sul sito www.terredilago.it

Subito dopo l’intervento ci sono state tantissime domande dal pubblico ed è nato l’interesse per un innovativo progetto fotovoltaico per il borgo di Piero.

La giornata si è conclusa con una visita narrata passeggiando tra i vicoli del borgo di Piero e raccontando la sua storia, dall’abbandono nel dopoguerra ai giovani hippy negli anni ’70, per arrivare alla scelta di una vita agreste e orientata all’accoglienza del turismo di prossimità. Una piacevole giornata in un borgo antico e accogliente.