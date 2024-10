Anche a Varese la rete #SalviamoSSN della fondazione Gimbe: a capo Luca Croci

La rete #SalviamoSSN promossa dalla Fondazione GIMBE (www.gimbe.org) arriva a Varese. Luca Croci, Presidente della Consulta Comunale per la Salute, Sanità e Benessere di Malnate è stato scelto dal presidente Nino Cartabellotta per promuovere iniziative in difesa della sanità pubblica.

«Sono soddisfatto e onorato di ricoprire questo ruolo per il territorio di Varese – ha dichiarato Croci – perché sarà un’ulteriore modo di contribuire in maniera significativa al miglioramento del nostro sistema sanitario, in continua ed estrema sofferenza».

La Fondazione GIMBE, che non ha fini di lucro, da oltre 25 anni lavora per favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività di formazione, ricerca e informazione scientifica al fine di migliorare la salute delle persone e contribuire a rendere il servizio sanitario pubblico più sostenibile, equo e universalistico.

La campagna #SalviamoSSN

Purtroppo, la pandemia da COVID-19 ci ha colto impreparati e ha trovato un Servizio Sanitario Nazionale fortemente indebolito a causa di un importante definanziamento che ha colpito soprattutto il capitale umano.

La Fondazione GIMBE, dal 2013 con la campagna #SalviamoSSN opera in difesa di un servizio sanitario pubblico che, nonostante sia deficitario, è comunque indispensabile per garantire cure e assistenza ai cittadini. Ecco perché, cogliendo l’opportunità offerta dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), GIMBE ha deciso di lanciare la campagna #SalviamoSNN, che mira a sensibilizzare politici, professionisti sanitari e cittadini sulla necessità di rimettere al centro di dibattiti e discussioni il Servizio Sanitario Nazionale.

« Il mio primo impegno sarà quello di costituire un nucleo di coordinamento provinciale per promuovere la campagna, poi mi farò promotore presso le aziende sanitarie di questa iniziativa – spiega Luca Croci – Chiedo quindi la collaborazione di diverse figure professionali che abbiano voglia, a titolo gratuito, di impegnarsi per questo obiettivo. Chiunque fosse interessato può scrivere alla mia email: luca_croci@libero.it»