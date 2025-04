Ottantesimo anniversario della Liberazione: due serate a Cantello e Malnate per riflettere sul futuro della Resistenza

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, i Circoli del Partito Democratico di Cantello e Malnate promuovono due serate dedicate alla memoria della Resistenza e alla riflessione sul suo significato nell’epoca contemporanea.

L’iniziativa, dal titolo “80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. E ora?”, si propone di offrire un momento di approfondimento e dialogo aperto con il contributo di Salvatore Torchia, docente di storia e filosofia, che guiderà i presenti in un percorso di rilettura storica e attualizzazione dei valori resistenziali. A rendere ancora più significativo il contesto degli incontri sarà la presenza di Fabrizio Pastori, docente di musica, che proporrà interventi musicali ispirati ai temi della libertà e della democrazia, arricchendo così l’esperienza con l’intensità espressiva del linguaggio musicale.

Gli appuntamenti si terranno mercoledì 30 aprile 2025 alle 20.45 a Cantello, in Piazza Libertà (in caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella sala conferenze della Biblioteca comunale di via Monastero 7) e giovedì 8 maggio 2025 alle 20.45 a Malnate, presso la sala consiliare di via De Mohr. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.