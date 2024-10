Anche la Polizia al “Villaggio della sicurezza” dei Giardini Estensi

La Polizia di Stato prenderà parte alla terza edizione del “Villaggio della Sicurezza”, organizzata dall’AIME, Associazione Imprenditori Europei, presso i Giardini Estensi di Varese, dall’11 al 16 ottobre.

Il progetto, unico nel suo genere, affronta l’argomento della Sicurezza e della Prevenzione in tutti gli ambiti di vita delle persone, raggruppando in un unico momento ed in un unico luogo tutte quelle forze che già singolarmente se ne occupano e si sviluppa attraverso una settimana di attività, appuntamenti e dimostrazioni per ragazzi e adulti in cui istituzioni, enti, scuola, università, esperti, associazioni imprenditoriali, terzo settore, professionisti e aziende private si presentano, si confrontano e interagiscono.

All’evento saranno presenti i soggetti legati alla protezione e al soccorso civile.

Per l’occasione, al fine di promuovere un importante momento formativo sulla sicurezza stradale ed un confronto sul tema con personale addetto, il giorno 11 ottobre sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, ed i giorni 11 e 12 ottobre sarà presente l’autovettura Lamborghini della Polizia di Stato.