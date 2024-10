Dalla Lamborghini della Polizia ai go kart per imparare a guidare, è tornato ai giardini Estensi il Villaggio della Sicurezza

Un bel sole ha salutato l’inaugurazione del “Villaggio della Sicurezza“, che è tornato ai Giardini Estensi di Varese per la sua terza edizione, e resterà aperto fino al 16 ottobre 2024.

Promossa dall’AIME e organizzata da LIBERACOMM srl, la manifestazione punta a sensibilizzare adulti e studenti di tutte le età sui temi della sicurezza e prevenzione in vari ambiti della vita quotidiana: dal lavoro alla strada, dalla casa alla scuola, passando per sport, tempo libero e cyber security. Quest’anno, come novità, sarà inserito il tema della sicurezza alimentare, con la partecipazione di esperti di ATS Insubria che forniranno indicazioni per evitare errori comuni nella gestione degli alimenti.

L’iniziativa si inserisce anche all’interno delle attività di “Ottobre in Rosa” e della Varese City Run, con la quale domenica condivideranno la sede dei giardini Estensi, e si svolge in collaborazione con vari enti e istituzioni che operano nel campo della sicurezza e del soccorso civile, tra cui Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Croce Rossa, INAIL, ACI e CONI.

Il villaggio sarà strutturato in otto aree tematiche che rappresenteranno i diversi ambiti della sicurezza e ospiteranno stand informativi e dimostrazioni pratiche. Tra le attività in programma, il cantiere edile a cura dell’impresa Albini & Castelli, dove i visitatori potranno toccare con mano le tecniche di sicurezza adottate, e l’allestimento di un mini circuito stradale per i più piccoli. Il pullman azzurro della Polizia Stradale e una Lamborghini utilizzata per il trasporto degli organi saranno in mostra il venerdì nella giornata inaugurale di venerdì.

Uno degli eventi della giornata clou, domenica 13 ottobre sarà, durante la mattinata uno show cooking a tema sicurezza alimentare sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi, con la partecipazione dello chef Davide Aviano, uno dei più noti e apprezzati concorrenti varesini di Masterchef, e degli studenti di cucina dell’AFP, oltre agli esperti di AtS Insubria e dell’associazione micologica Bresadola.

La giornata di domenica sarà arricchita inoltre dall’esibizione di dieci bande musicali, che sfileranno nel pomeriggio per la città e si esibiranno ai Giardini Estensi in un simbolico concerto collettivo. Più di 300 musicisti che intoneranno tutti insieme l’inno di Mameli.

La manifestazione si concluderà poi mercoledì 16 ottobre, dopo una settimana di laboratori didattici, dimostrazioni e momenti formativi che coinvolgeranno scuole primarie e superiori.