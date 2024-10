Anche Varese Corsi a fianco di Materia: presto i corsi nel futuro Spazio Libero di VareseNews

Anche Varese Corsi ha scelto di affiancare Materia, sostenendo il crowdfunding destinato a rendere operativo il nuovo Spazio Libero di VareseNews. Un progetto che mira a dotare l’Agorà di attrezzature moderne e funzionali, contribuendo così a creare un ambiente stimolante per la comunità.

La collaborazione tra Varese Corsi e Materia segna l’inizio di un percorso congiunto che continuerà con la promozione di alcuni loro corsi a partire dalla prossima primavera. Le attività si svolgeranno proprio all’interno dell’ex scuola di Sant’Alessandro a Castronno, che sta oggi riemergendo come un nuovo punto di riferimento per la comunità. Qui troveranno spazio non solo la redazione di VareseNews, ma anche una sala podcast, una web TV e aree dedicate a chi desidera costruire il futuro.

L’Agorà sarà il cuore pulsante di questo progetto: un luogo di incontro per associazioni, studenti, cittadini e imprese, dove riflettere sul significato delle cose e valorizzare i legami che plasmano le nostre vite. Sarà uno spazio polifunzionale in grado di ospitare diverse iniziative, attrezzato con servizi tecnologici avanzati, pensato per offrire esperienze di grande valore alla comunità.