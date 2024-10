L’arte della falconeria si scopre a Varese Corsi 2024

Il catalogo autunno/inverno di Varese Corsi 2024 è molto ampio e offre una serie di corsi e lezioni che vanno a soddisfare la curiosità di tutti. Tra questi c’è anche un corso dedicato all’arte della falconeria, guidato dall’insegnante Fabrizio Piazza, che racconta come la sua passione è diventata lavoro.

«Tutto è nato da quando avevo otto anni circa e per la prima volta ho visto un nido di rapaci. Da lì mi sono subito appassionato e ho continuato a coltivare nel tempo questo mio interesse», racconta il conduttore del corso.

Una passione che lo ha portato anche a fondare l’associazione nazionale Circolo falconeria maestra, di cui è presidente, e diventata un punto di riferimento per gli appassionati. «Oggi siamo in più di 130 iscritti, l’obiettivo è far conoscere veramente l’arte della falconeria, come fare anche durante il corso», prosegue Fabrizio Piazza. «Non si tratta di fare uno spettacolo, ma di far capire alle persone tutto quello che c’è dietro all’addestramento, e non solo, di un falco».

Durante il corso si alterneranno parti di teoria e pratica, analizzando anche gli aspetti legislativi che non sempre vengono considerati. E sottolinea: «Bisogna sempre tener presente che il falco non è uno schiavo, si deve creare un legame tra te e lui», conclude Piazza.

