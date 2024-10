Andrea Volpe e il suo percorso tra espiazione e ricerca di normalità: la storia sulle pagine di Repubblica e in un libro

Un viaggio nella mente di Andrea Volpe, ex membro delle Bestie di Satana, è raccontato in un articolo pubblicato da la Repubblica a firma di Massimo Pisa, che ripercorre i momenti più bui della sua vita e la lenta risalita verso una nuova consapevolezza. Oggi Volpe ha 48 anni, un lavoro, un matrimonio e la sua storia è al centro di un libro appena pubblicato in cui affronta il proprio passato criminale, tra omicidi, abusi subiti e una devastante ricerca di redenzione.

L’articolo approfondisce il difficile cammino di Volpe, tra le ombre della sua infanzia e le scelte violente che hanno segnato la sua giovinezza. Dalla sua esperienza nel carcere di Ferrara fino al rapporto con il marito Sebastian, gravemente malato, Volpe cerca ora una vita “normalissima,” mantenendo però la consapevolezza di un passato che non può essere cancellato.

Il libro con la storia di Andrea Volpe

Per leggere l’intero racconto di questa complessa storia di distruzione e ricostruzione, visita Repubblica e scopri l’intervista completa. Il libro, “Il più bel trucco del diavolo” è stato pubblicato da Rizzoli da Gianluca Herold. Così è descritto: “A vent’anni di distanza dai fatti, Gianluca Herold ricostruisce la storia di Andrea Volpe, che si racconta per la prima volta in queste pagine con la fiducia e la sfrontatezza di chi prova finalmente a togliersi la maschera. Il risultato è un romanzo di scavo, che ci restituisce l’itinerario brutale di un uomo che ha abitato l’abisso, e lo fa attraverso la sua voce e quella di chi ne ha incrociato il destino. Un viaggio nel male assoluto che ci interroga con sguardo lucido e una scrittura tagliente sulla possibilità di voltare pagina.”