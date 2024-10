“Anime di Luce”: la nuova mostra alla sala Lucio Fontana di Comabbio

“…È l’infinito, e allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, ed ecco che ho creato una dimensione infinita…” così descriveva la propria arte Lucio Fontana.

Ed è proprio per omaggiare il padre dello spazialismo che i ragazzi del Centro Diurno Disabili Belotti Pensa di Busto Arsizio, insieme al maestro e artista Giuseppe Portella (in copertina una delle sue opere), hanno realizzato una mostra d’arte che verrà esposta in Sala Lucio Fontana a Comabbio.

L’inaugurazione si terrà sabato 19 ottobre alle ore 16:30, ma la mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche fino al 3 novembre.

Un lavoro iniziato due anni fa che ha come obiettivo quello di portare all’attenzione del pubblico le opere degli artisti del Cdd Belotti Pensa e per lanciare un messaggio ben preciso: andare oltre, senza pregiudizi nella libertà dell’arte.

Tutto nasce da un’idea di riprendere il concetto di spazialismo e dualismo luce/ombra. Infatti, le opere sono state realizzate con una tipologia di terra rara luminescente, che consente l’illuminazione anche al buio senza alcuna fonte artificiale.

Luce e ombra diventano quindi due parti della stessa medaglia, ma che solo l‘occhio attento dell’osservatore può cogliere in diversi momenti. Si tratta dunque di opere dalla doppia anima, che invitano chi osserva ad avere una doppia visione.

Per maggiori informazioni si può scrivere a ilborgodiluciofontana@gmail.com o cdd.belottipensa@societadolce.it

L’ingresso alla mostra è gratuito e sarà accessibile tutti i sabati e le domeniche dalle 10:30 alle

12:30 e dalle 15:00 alle 18:30.