Annullata a causa del maltempo la chiusura della diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto e Sesto Calende

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 17, alle 5:00 di venerdì 18 ottobre.

Rimane confermata la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, in considerazione della chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate, verso la A8, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, il tratto chiuso è compreso tra Castelletto Ticino e Besnate; pertanto, dopo l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.