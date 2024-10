Apprendisti Ciceroni della scuola media di Morazzone a Casa Macchi

Per l’intero weekend delle Giornate FAI d’autunno, lo scorso 12 e 13 ottobre, gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria Fermi di Morazzone si sono trasformati in Apprendisti Ciceroni.

Un’esperienza da vere e proprie guide, in cui gli studenti guidare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle vicende di Casa Macchi, delle tradizioni e degli ambienti che hanno segnato la vita quotidiana della dimora storica.

Un’esperienza che li ha resi protagonisti, esperti e responsabili della valorizzazione del patrimonio artistico della comunità, affiancati dalla preziosa collaborazione dei volontari del FAI.

Un’iniziativa di valore nata dalla collaborazione tra il FAI e la scuola che si rinnova ogni anno con successo, inserita un percorso didattico di attenzione all’Arte e alla storia locali.

La figura dell’Apprendista Cicerone è parte integrante del progetto didattico Riscoprire il borgo di Morazzone. L’iniziativa coinvolge diversi docenti, in particolare quelli di Arte, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il senso di appartenenza al territorio, educarli al rispetto del patrimonio culturale locale e avvicinarli alla storia artistica del loro paese. Il progetto ha anche lo scopo di promuovere la conoscenza dei beni architettonici e il loro restauro, temi di grande rilevanza nel panorama educativo e civico.