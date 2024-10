Arriva il Saluzzo, il Varese vuole una giornata di festa al “Franco Ossola”

Secondo posto in classifica raggiunto e sguardo verso un orizzonte ancora più positivo per il Varese, che resta imbattuto in questo inizio di campionato e ha davanti a sé un turno casalingo da sfruttare. Al “Franco Ossola” i biancorossi non hanno ancora concesso punti alle avversarie e anche domenica (20 ottobre ore 15.00) contro il Saluzzo l’obiettivo è conquistare un altro successo. Il legame con lo stadio masnaghese va rinsaldandosi partita dopo partita e l’occasione sarà ancora più eccezionale visto che la società ha organizzato l’iniziativa nella quale ci saranno tutte le squadre giovanili biancorosse a spingere Vitofrancesco e compagni.

Non è però tutto già scritto: prima c’è da sudare la maglia in campo e superare l’ostacolo Saluzzo che proverà a conquistare punti a Varese. Mister Roberto Floris, che sabato 18 ottobre festeggia il compleanno (auguri!), non vuole cali di tensione: «Il Saluzzo è una squadra che ha qualità ma che sta raccogliendo poco, sarà avvelenata come l’Oltrepò. Non dobbiamo sbagliare l’approccio, essere determinati e avere la voglia di vincere come nelle ultime partite per continuare la striscia positiva in casa. Il valore aggiunto di questa squadra è il gruppo: dimostra che non ci sono titolarei e ognuno al momento opportuno è pronto a dare tutto per la squadra, come ha fatto Malinverno domenica scorsa e sarà così per altri nel futuro. Speriamo di avere uno stadio pieno domani a supportarci perché per noi è un valore aggiunto».

Tra la giornata con la passerella per il settore giovanile e il compleanno dell’allenatore, sembra tutto apparecchiato per fare festa. «Mi è stata regalata una sciarpa per il compleanno e spero porti fortuna – spiega Floris -. La proprietà ha scelto di istituire questa giornata per portare il settore giovanile allo stadio a dare ulteriore supporto alla squadra in questo momento importante per dare continuità. Per me il regalo più bello per il compleanno sarebbe festeggiare tutti insieme a fine partita».

DIRETTA VN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.