Auser Busto Arsizio, un mese di appuntamenti tra arte, cura e cultura

Auser Busto Arsizio propone un ricco programma di eventi nel mese di ottobre, con iniziative che spaziano dall’arte alla cura, passando per la cultura e il confronto. Di seguito i principali appuntamenti.

Laboratorio di Acquerello – 12 ottobre

In occasione del Festival Nazionale del Disegno di Fabriano, sabato 12 ottobre alle 15.30 si terrà un laboratorio di acquerello presso Assieme a Francesco in via S. Pellico 3. Un momento per esplorare la creatività con SpazioArs, aperto a tutti gli interessati alla pittura.

Passeggiata “Attraverso la città” – 14 ottobre

Lunedì 14 ottobre alle 15.00, ritrovo ai Molini Marzoli – Spazio FiliUrbani per una passeggiata intitolata “Attraverso la città”, che porterà i partecipanti da Busto Arsizio alla città invisibile di Maurilia, ispirata all’opera di Italo Calvino. La passeggiata, guidata dall’architetto Carlo Valentini, sarà un viaggio tra memoria, pensiero e immaginazione, con un momento finale di confronto presso la Galleria Boragno.

Laboratorio creativo “T-Essere” – 16 ottobre

Mercoledì 16 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00, si svolgerà un incontro creativo presso SpazioArte C. Farioli, in via S. Pellico 15. Il laboratorio, curato da Giovanna Massironi, sarà un’opportunità per esplorare la Fiber Art attraverso l’uso di fili e tessuti, promuovendo la socializzazione e la creatività.

Care to Care Lab – 18 ottobre

Venerdì 18 ottobre, alle 15.30, si terrà un incontro presso la sede di Auser in via Volta 5 dedicato alla cura e alla riflessione. Il “Care to Care Lab” sarà uno spazio di confronto aperto a tutti, con un dialogo tra arte e filosofia guidato dall’arte-terapeuta F. Lombardi e dalla facilitatrice M. Volfi.

In Musica – 19 ottobre

Sabato 19 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00, presso la sede di Assieme a Francesco, in via S. Pellico 3, si terrà un laboratorio musicale condotto da Annachiara Fontana. L’incontro, aperto a persone di tutte le età, avrà un’attenzione particolare per chi è affetto da malattie neurodegenerative, offrendo un momento di condivisione tra suoni, voci e strumenti.

Pomeriggio letterario – 24 ottobre

Giovedì 24 ottobre, alle 15.30, appuntamento letterario nella sede di via Volta 5. L’autrice A. M. Tagliaretti dialogherà con i partecipanti a partire dalla lettura del suo racconto “Quaranta Giorni”, offrendo uno spazio di riflessione e confronto sulla narrazione.

La cura come agire sociale – 26 ottobre

Sabato 26 ottobre, alle 9.00, si terrà un incontro presso la Sala Camino di Villa Calcaterra, dedicato alla riflessione sulla cura e le reti associative. La mattinata sarà un’occasione per discutere delle prospettive della cura, mettendo al centro la persona e il suo benessere globale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Auser Busto Arsizio via email auserbustoarsizio@gmail.com o visitare la pagina Facebook ufficiale.