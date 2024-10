Azzate avvia “#IlComuneIncontra”: un ciclo di incontri per ascoltare la comunità

Durante le campagne elettorali, la promessa di “dare voce ai cittadini, incontrandoli periodicamente” non manca mai nei programmi. Spesso, però, la buona volontà si perde tra le molte urgenze e le incombenze quotidiane che allontanano dall’obiettivo di ascoltare attivamente la comunità.

L’amministrazione di Azzate vuole provare a dar seguito a quanto promesso, lanciando un ciclo di incontri aperto non solo ai cittadini ma anche alle associazioni, ai commercianti e a tutte le realtà che operano nel paese. Il progetto, denominato “#IlComuneIncontra”, partirà dai primi di novembre.

«Il primo appuntamento è previsto per il 5 novembre, alle 21, nella sala consiliare, e sarà dedicato ai residenti della frazione di Vegonno. Abbiamo pensato gli incontri suddividendoli per aree territoriali, così da favorire un dialogo più mirato», spiega il vicesindaco Giacomo Tamborini.

Tamborini sottolinea l’importanza di una politica partecipata, basata su condivisione e confronto: «L’obiettivo è dare voce a tutti, permettendo a ciascuno di esprimere opinioni, suggerimenti e critiche. Non cerchiamo il consenso facile, ma un dialogo diretto e onesto. Durante gli incontri, la giunta sarà presente per rispondere di quanto fatto, o non fatto, finora e spiegare le scelte compiute. L’intento è fare politica attiva e costruire una comunità forte e coesa».

Per raggiungere anche chi non è online, l’amministrazione comunale si impegna a utilizzare tutti i canali di comunicazione a disposizione: «Oltre ai canali ufficiali, come il sito, i social e il canale WhatsApp del Comune, distribuiremo volantini nelle frazioni, per garantire che tutti possano essere informati e partecipare», conclude Tamborini.

«Crediamo che questi momenti di dialogo siano fondamentali per mantenere un contatto diretto con il territorio».