Balli, incontri e corsi: riparte l’attività dell’Auser Insieme a Gallarate

Con il mese di ottobre Auser Insieme di Gallarate ha ripreso pienamente le proprie attività sociali, culturali e ludiche.

Archiviato con grande successo l’evento di domenica 13, “Uniti nella diversità, festa dell’inclusione e dell’intergenerazionalità”, le attività ripartono con nuovi incontri e corsi rivolti a tutti e incentrati in particolare – ma non solo – sul benessere del corpo e della mente (il dettaglio nei paragrafi sotto).

Il gruppo di Ballo Auser ha ripreso da settembre le proprie serate ogni martedì, dalle 18.00, e giovedì dalle 20.00, mentre prosegue la meritoria attività nelle RSA della zona con alcuni pomeriggi dedicati agli anziani residenti. Riprendono infine le serate danzanti ogni terzo sabato del mese, la prima sarà il 19 ottobre dalle ore 20.30.

Alimentazione e benessere

Due interessanti incontri saranno guidati dalla biologa nutrizionista Sara Bartolaccini, in collaborazione con GasAuser. Il primo, il 23 ottobre alle 17:00, si concentrerà su come sfatare i falsi miti legati ai cibi e imparare a leggere correttamente le etichette alimentari. Il secondo, il 30 ottobre sempre alle 17:00, sarà dedicato ai consigli utili per affrontare la terza età con energia e vitalità.

Ginnastica dolce e yoga

Il movimento è un pilastro fondamentale per il benessere, e non mancano le occasioni per mantenersi attivi. Il corso di ginnastica dolce, condotto da Tiziana Galbiati, si terrà ogni lunedì dalle 9:00 alle 10:00 e ogni giovedì dalle 9:30 alle 10:30, mentre a partire dal 31 ottobre inizierà anche il corso di yoga dolce, ogni giovedì dalle 10:45 alle 12:15, sempre con la guida di Tiziana Galbiati.

Corsi di canto e digitalizzazione

Per chi ama la musica, il corso di canto con Rocco de Bono è l’occasione perfetta per esplorare il proprio talento. Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 18:00 alle 19:30. Inoltre, per chi desidera migliorare le proprie competenze digitali, parte il 22 ottobre un corso di digitalizzazione informatica con Alice Bollini, che si terrà ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:15, nell’ambito del progetto “Esserci-To Care”. Il corso prevede 10 lezioni sull’uso del PC e 10 sull’uso dello smartphone, per chiunque voglia sentirsi più a proprio agio con le tecnologie moderne.

Psicologia e benessere mentale

Non solo corpo, ma anche mente: il 16 ottobre dalle 15:00 alle 16:00, la psicologa Monica Rubin terrà un incontro dal titolo “Oggi parliamo di…”, offrendo uno spazio di riflessione e dialogo sui temi legati alla salute mentale.