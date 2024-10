Basket Uisp: al via 82 squadre fra First e Second League

È iniziato il campionato Uisp dedicato alle formazioni senior con ben 82 squadre impegnate nei due tornei, la First e la Second League e come di consueto questo spazio riporta i risultati provenienti dai tanti campi coinvolti.

Partiamo con la First League, 4 gironi fra Nord, Ovest, Est e Sud. La panoramica inizia con il girone Nord, dove arrivano 4 vittorie casalinghe; ottimo avvio per La Sportiva Gavirate, che regola, con quasi 30 punti di scarto, il Basket 2000 Ponte Tresa nel derby dei laghi. Fra Deportivo Elite e Fuco Basket Varese, vincono i primi, che si impongono di 8 lunghezze al Campus di via Pirandello. Roboante e largo successo per Besozzo; i campioni in carica degli Horses hanno la meglio sui Boosters Vedano Olona per 95-51. Infine Daverio, in via Verdi, batte nettament, i varesini della Pallacanestro Bizzozero per 89-60.

Si passa al girone Ovest, anche qui si racconta di sole vittorie interne, con Novara Basket che, alla comunale di via Cagliari, batte la Fortitudo Fagnano con un netto 99-71. A segno, in volata Fulgor Somma Lombardo, che batte al fotofinish i Beavers Borgomanero, ko per 75-73. Bene Albizzate, con la squadra di Rotoni che regola un combattivo Castelletto Ticino; i varesotti allungano in progressione, fino al +21 conclusivo. Vittoria al Palariosto per Borsano; i bustocchi del Cso superano un coriaceo Basket Mastini, che sogna il colpo, ma alla fine è festa per la Borsanese. Infine è successo dei novaresi dell’Oleggio Junior Basket, che nella gara domenicale, sconfiggono i bustocchi dell’Orange Five con il risultato di 89-65.

Ad Est giungono le prime vittorie lontano da casa, con Brenna che espugna Senna Comasco , finisce 47-61 per i brennesi sul Mutombo. Bene anche Villaguardia, che sbanca Tavernerio; in via Provinciale l’Old School patisce la verve e l’efficacia del Gs, a bersaglio per 63-81. Anche il Basket Senna parte con il rosa; ad Albavilla è +15 per i sennesi, con gli albavillesi che non riescono a rispettare il fattore campo. Pirotecnica partita fra La Sezione e Master’s Hounds; finisce coi neroverdi figinesi vincenti dopo una partita incerta e tiratissima, terminata 90-88 per i padroni di casa, su una Cantù comunque molto briosa. Si chiude il programma, con il match fra Kaire Sport Lurate Caccivio e il Tavernerio Ceres Moda; i due punti vanno ai cacciviesi, che in Largo Caduti della Pace staccano il pass vittoria.

Ed è tempo di girone Sud con il Basket Venegono che, nella prima partita del girone, porta a casa la vittoria regolando la No Look Gerenzano per 73-56. Ottima partenza per il Montello Young di Spissu che sbanca, con autorevolezza, il campo dell’Ellet@Rm Rovello Porro, ko per 41-76. Derby malnatese vinto dal Just Drink It che, al PalaMadda di via Libia, batte la Wool Va di 20 lunghezze; decisivo il 26-5 del primo quarto in favore dei gialloneri. Vince e convince Tradate, che domina a domicilio su Appiano Gentile, 91-41 il finale che premia i varesotti sui comaschi.

L’Irish Venegono, vicecampione in carica, si impone, alla Comunale di Olgiate Comasco, superando i comaschi di casa. Questi ci provano, ma è hurrà venegonese con il punteggio di 99-55.