Basket Uisp da record: oltre 200 squadre al via dei campionati

Inizia questa settimana il 19° campionato di Pallacanestro organizzato dalla Uisp Varese. Grande novità è il nuovo sito internet del campionato (QUI) , dove è possibile trovare i calendari, i risultati, i commenti e le statistiche di ognuna delle oltre 2000 partite che verranno giocate anche quest’anno.

«Il primo motivo d’orgoglio – afferma Renato Vagaggini, commissioner del Torneo – è il sito internet: quello realizzato ex novo lo scorso anno in collaborazione con ADR Comunicazione è piaciuto tantissimo, e la Uisp Nazionale ha deciso di acquistarlo e darlo a tutti i Comitati Provinciali italiani. Quest’anno la nostra squadra si è allargata con il nuovo Giudice Sportivo Rosario Musolino, ed oltre a me, nella macchina organizzativa, ci sono anche Monica Giacobbo (organizzatrice), Lorenzo Favretto (designatore), Stefano Bianchi (responsabile e contabile) oltre a tutto il Comitato Uisp di Varese». (foto in alto: Lonate Ceppino under 15, vincitrice del campionato lo scorso anno)

Un grazie enorme va anche a tutti gli arbitri (il cui numero per fortuna è in costante aumento) per il loro fondamentale lavoro. Ed i numeri delle iscrizioni confermano la bontà del lavoro svolto in tutti questi anni: 82 squadre senior, 102 squadre giovanili e con le squadre che si iscriveranno al minibasket (il cui termine ultimo per le iscrizioni è il 31 ottobre) si andrà ben oltre le 200 squadre, record assoluto di tutti i tempi.

«Purtroppo lo svincolo del cartellino per tutti i giocatori delle giovanili, ha portato grossi problemi a tutto il mondo del basket amatoriale – continua Renato Vagaggini: – i genitori tendono sempre più a portare i propri figli nelle Società professionistiche o nei grossi Hub, cedendo al richiamo del blasone del nome delle grandi società: in questo modo diverse società giovanili “amatoriali” sono state depredate dei propri giocatori e diverse squadre di loro non hanno più i numeri per andare avanti e chiudono l’attività giovanile. E questo è un vero peccato, perché tante realtà locali svolgono un lavoro di primaria importanza».

«Malgrado tutto ciò – precisa Renato Vagaggini –, e grazie all’ottimo lavoro di tutta la squadra e all’entusiasmo e alla fiducia che le società ci accordano, i numeri sono sempre in crescita: ormai siamo stabilmente il secondo campionato in Italia come numero di squadre iscritte (dietro a Milano che ha però ovviamente un territorio ed un bacino di persone immensamente più grande rispetto a Varese)».

«Ci aspettiamo anche un buon apporto, in termine di presenze, delle nostre squadre alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Rimini dal 12 al 15 giugno 2025 – conclude Renato Vagaggini, nel suo ruolo di Responsabile Nazionale del Settore Giovanile Uisp -: segno della continua crescita del mondo della Pallacanestro Uisp».

Buon basket e buon divertimento a tutti!