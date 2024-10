Boarezzo in festa: rapaci e castagne animano il weekend del 12-13 ottobre

Boarezzo si prepara a un fine settimana ricco di eventi, grazie all’iniziativa organizzata dall’Associazione Amici di Boarezzo.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, il caratteristico borgo nel comune di Valganna sarà infatti animato da due giornate dedicate alla natura e alla tradizione.

In particolare, sabato 12 ottobre, dalle 14 in Piazza Salvadori, sarà possibile partecipare a un’esposizione di rapaci, organizzata in collaborazione con Terra Incantata. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo di queste affascinanti creature attraverso attività didattiche adatte a tutte le età. Tra i rapaci presenti ci saranno aquila reale, gufi reali, allocchi, barbagianni, falco sacro e gufo delle nevi. Durante la giornata, sarà attivo anche uno stand gastronomico dove si potranno gustare panini con salamella, porchetta e patatine fritte. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

La festa continua domenica 13 ottobre con la tradizionale Castagnata 2024. Dalle 12, gli stand gastronomici in Piazza Salvadori offriranno specialità locali, come polenta con spezzatino, panini con salamella o porchetta e le immancabili patatine fritte. Nel pomeriggio, il menu si arricchirà con le mondelle (cioè le castagne arrosto) e il vin brulé per riscaldare l’atmosfera autunnale. A differenza del sabato, la castagnata si terrà anche in caso di maltempo.