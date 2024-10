Bodio Lomnago e Oraiokastro: un gemellaggio per l’uguaglianza di genere e la leadership femminile

“Galeotto” fu l’ex Libris. Il Comune di Bodio Lomnago è custode di una rara e preziosa collezione di ex libris, quei contrassegni decorati che vengono applicati all’interno della copertina o del foglio di un libro per attestarne la proprietà. Questa collezione unica ha viaggiato per il mondo in numerose esposizioni, tra cui una tappa in Grecia che, qualche anno fa, ha gettato le basi per un legame profondo tra Italia e Grecia.

Oggi si conclude la due giorni che ha visto la partecipazione di una delegazione di trenta persone provenienti dalla città di Oraiokastro, situata nella Macedonia Centrale, Grecia. Il tema dell’incontro era di grande importanza: la promozione dell’uguaglianza di genere e della leadership femminile. Si tratta del progetto TACIS (Together for Active, Cultural, and Inclusive Societies), finanziato dall’Unione Europea. Questo programma coinvolge istituzioni e associazioni di vari paesi, con l’obiettivo di promuovere il ruolo attivo delle donne nella società.

L’apertura ufficiale dei lavori, che si è svolta martedì 15 ottobre all’Azienda Aquatech Srl di Bodio Lomnago, ha visto la partecipazione di rappresentanti italiani e greci.

A tessere le fila della due giorni l’Istituto ellenico di Cultura che ha sede a Milano: «L’Associazione, senza scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale -ha spiegato il presidente Nikos Frangos-. Il nostro obiettivo principale è promuovere le idee, i valori, le tradizioni e la cultura del popolo greco, oltre a favorire la pace e l’uguaglianza attraverso il dialogo interculturale. Per perseguire questi scopi, svolgiamo attività culturali, artistiche e ricreative, promuovendo la cultura della legalità, i diritti umani e civili. Inoltre, l’Associazione si occupa della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell’istruzione e della formazione professionale, dell’organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e della cooperazione allo sviluppo. Per noi è stato un piacere porre le basi di questo incontro».

A guidare la delegazione greca la Vicesindaco di Oraiokastro, Lia Drossou, e le rappresentanti dell’organizzazione femminile ARISTI Donne di Oraiokastro.

Eleonora Paolelli ha così commentato l’apertura dei lavori: «Il Comune di Bodio Lomnago è stato scelto dal Comune di Oraiokastro grazie all’intervento dell’Istituto Ellenico di Cultura per questo progetto che si chiama TACIS, finanziato dall’Unione Europea. Lo scopo è mettere in rete europea la figura della donna e l’inclusione. Discutere di come l’Italia e la Grecia concepiscono l’idea delle pari opportunità e quali declinazione può avere nel mondo del lavoro e non solo».

La vicesindaco di Oraiokastro, Lia Drossou ha aggiunto: «Vi ringraziamo moltissimo per la vostra ospitalità. La Grecia oggi è qui. La forte voce delle nostre donne dell’Associazione Aristì e del Comune di Oraiocastro è venuta essenzialmente per unire questi due paesi. Il gemellaggio delle città per noi è un’opera molto importante e attraverso questo programma, il programma TACIS, vogliamo raggiungere tre obiettivi: la coesione sociale, eliminare le discriminazioni sociali, soprattutto nei confronti delle donne, e il rafforzamento del nostro ruolo. Attendiamo e invitiamo tutti i cittadini, dai più giovani ai più anziani, a contribuire per ottenere quella coesione sociale che tutti desideriamo e prosperiamo nella nostra città».

Il gemellaggio tra Bodio Lomnago e Oraiokastro non è solo un gesto simbolico: a giugno sarà il Comune di Bodio a ricambiare la visita, portando un tocco d’Italia a Oraiokastro. E chissà che, dopo aver discusso di cultura, libri e leadership al femminile, si concretizzino i temi legati all’economia e all’imprenditoria.