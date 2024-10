Busto Arsizio, un incontro per riflettere sul male nella società: “Travolti dal male, che possiamo noi?”

Martedì 29 ottobre 2024, alle 21, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, il Centro Culturale Synesis propone un incontro dal titolo “Travolti dal male, che possiamo noi?”. Questo evento è dedicato alla riflessione su episodi di violenza e inquietudine che stanno sconvolgendo non solo le aree di conflitto ma anche la vita quotidiana nei paesi in pace, spesso coinvolgendo giovani e adulti in atti violenti e inspiegabili.

Introdotto dal Prof. Marco Grampa, presidente di Synesis, l’incontro vedrà la partecipazione di don Simone Riva, sacerdote e insegnante, noto per il suo libro “L’intensità dell’istante”. Don Riva offrirà una prospettiva religiosa e filosofica, cercando di rispondere alle domande che questi fatti sollevano: che cosa spinge persone ordinarie a compiere atti violenti? Qual è il ruolo della Chiesa e della morale nella comprensione e gestione di questo “male misterioso”?

In un’epoca in cui le certezze morali sembrano venire meno e i social media vengono spesso indicati come causa di un’umanità più narcisistica e impulsiva, l’incontro punta a esplorare se esistano soluzioni al di là delle spiegazioni psicologiche e cosa possa fare ciascuno di noi di fronte a questa crescente insicurezza.