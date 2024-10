Calcio, Serie C: Caldiero – Pro Patria in diretta

Friday match per la Pro Patria, in campo al Gavagnin-Nocini di Verona ospite del Caldiero Terme nell’anticipo di 18 ottobre. Dopo le vittorie sulla Clodiense e Lecco, i bustocchi (11 punti) cercano il terzo tris di vittorie contro i veneti (9 punti), chiamati invece interrompere l’emorragia di sconfitte in fila, 5 in altrettante partite. La trasferta veronese per i tigrotti è anche la prima partita in cui incroceranno i tacchetti contro una squadra alle spalle in classifica.

Squadre in campo alle 20:30: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)