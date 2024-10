Calcio, Serie C: Pro Patria – Novara in diretta

Terza partita della settimana per Pro Patria e Novara, che allo Speroni di Busto Arsizio inaugurano ottobre con il recupero del derby del Ticino, quinta giornata di campionato che si sarebbe dovuta inizialmente disputare venerdì 20 settembre. Bustocchi alla ricerca della prima vittoria per sbloccarsi in campionato nonostante le buone prestazioni, i gaudenziani vogliono bissare il secondo derby della stagione dopo la prima (e unica) vittoria contro la Pro Vercelli.

Squadre in campo alle 18:30 di martedì primo ottobre, seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)