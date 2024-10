Cantiere Alfa tra Porto Valtravaglia e Luino: si passa alla fase due

Dismettere il depuratore di Porto Valtravaglia – Trigo e collegare la rete fognaria all’impianto di Luino – Voldomino. Questo l’obiettivo dei lavori avviati da Alfa nel mese di novembre del 2024 e volti al risolvimento di una pesante infrazione comunitaria che grava sul territorio.

Dopo la chiusura della “fase uno”, con la posa di circa tre chilometri di tubazioni e con il ripristino del manto stradale e della viabilità ordinaria nel tratto da Porto Valtravaglia a Germignaga, si è passati ora alla “fase due”.

LA “FASE DUE”

Ripartiti dal depuratore di Luino, i lavori toccano attualmente il comune di Germignaga, dove – nelle vie Bellini e Verdi – é in corso la posa della nuova pipeline fognaria.

«Prevediamo di chiudere il cantiere entro tre mesi – spiega Nicola Di Stefano, alla direzione tecnica di Alfa -. Ovviamente dobbiamo tener conto anche delle condizioni meteorologiche che potrebbero fortemente rallentare l’esecuzione delle opere».

Soddisfatto anche il sindaco Marco Fazio: «Con Alfa siamo in costante contatto e stiamo collaborando per minimizzare i disagi a danno della cittadinanza. Ringrazio comunque tutti i germignaghesi per il loro supporto e la loro comprensione».

(Nella foto, da sinistra: Nicola Di Stefano, direzione tecnica Alfa; Marco Fazio, sindaco di Germignaga; Emanuele Boerin, assessore Lavori Pubblici di Germignaga; Davide Spirito, direzione tecnica Alfa)