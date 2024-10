Capannoni a Tornavento, parte una raccolta di firme per fermarli

È partita una raccolta di firme per fermare il progetto di un polo logistico al Campagnone, l’area di prati che si trova alle spalle di Tornavento e dove potrebbe essere realizzato un intervento immobiliare.

È Viva via Gaggio a lanciare l’iniziativa: “Avevamo anticipato il fatto che non ci saremmo fermati ad un semplice comunicato stampa circa la vicenda del “Campagnone” di Tornavento -si legge sui social dell’associazione-. Abbiamo predisposto il testo per una petizione online. Per questo care amiche e cari amici di Viva Via Gaggio vi invitiamo a sottoscriverla e a farla sottoscrivere”.

Nel testo della petizione si ripercorre l’iter del progetto a Lonate Pozzolo bollato come “una vera e propria speculazione edilizia, a scapito dell’intera frazione di Tornavento che perderà per sempre la sua unicità” e per questo i firmatari chiedono la revoca della deliberazione di giunta comunale che fa avviare il progetto.

Chi volesse firmare lo può fare cliccando qui.