Chiude l’Ufficio postale di Lavena Ponte Tresa, riaprirà in gennaio con nuovi servizi

L’ufficio postale di lavena Ponte Tresa – in via Valle 3 a Ponte Tresa – chiude per un lungo periodo a partire da sabato 5 ottobre.

L’ufficio sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione, per permettere di ammodernare i locali e di introdurre una serie di nuovi servizi, secondo il piano di innovazione avviato da Poste Italiane.

L’ufficio dovrebbe riaprire fra tre mesi, il 12 gennaio 2025. Gli uffici postali più vicini segnalati da Poste Italiane per gli utenti di Pon te Tresa sono quello di Marchirolo e Brusimpiano.