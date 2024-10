Circo teatro e musica tradizionale dal mondo nel TerzoSabato a Corgeno

Doppio spettacolo sabato per la rassegna di teatro e musica TerzoSabato promossa dalla cooperativa l’Aquilone nella sede in località Corgeno (in via Leopardi 28 a Vergiate).

L’evento inizia con una merenda a base di caldarroste alle 17.30 e prosegue con lo spettacolo Charlatans circus proposto da Auriga e teatro.

Vladimir & Olga porteranno gli spettatori di ogni età nel loro circo delle meraviglie, dove maghi, giocolieri e persino la donna cannone barbuta. Ma sin dall’inizio non tutto andrà come programmato.

A seguire alle ore 20 il concerto dei Karminantes: un viaggio musicale in tradizioni, lingue, parole diverse, che esprimono il dialogo tra popoli e culture differenti, in un susseguirsi di emozioni.